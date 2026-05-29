Το Happy Traveller επιστρέφει εντός Ελλάδος και το Σάββατο 30 Μαΐου ταξιδεύει στο Αγαθονήσι, το μικρό και ανεξερεύνητο νησί των Δωδεκανήσων. Εκεί στο ανατολικό Αιγαίο, η εκπομπή ανακαλύπτει την αυθεντική πλευρά της ελληνικής νησιωτικής ζωής.

Ο Ευτύχης και η Ηλέκτρα εξερευνούν το Μεγάλο και το Μικρό Χωριό, τους δύο βασικούς οικισμούς του νησιού. Κάνουν βόλτες, γνωρίζουν τους κατοίκους και μαθαίνουν πώς είναι η ζωή σε έναν τόσο μικρό και ήσυχο τόπο. Η περιήγηση συνεχίζεται στις παραλίες του νησιού με τα κρυστάλλινα νερά, ενώ ο Ευτύχης ανεβαίνει στις κορυφές του Αγαθονησίου για να απολαύσει την εντυπωσιακή θέα προς το Αιγαίο και τα γύρω νησιά. Στην εξερεύνηση βλέπουμε γραφικά ξωκλήσια και μικρές εκκλησίες του Αγαθονησίου, ενώ ξεχωριστή στάση αποτελεί το Καθολικό, ένα από τα πιο ιδιαίτερα σημεία του νησιού.

Το ταξίδι περιλαμβάνει και τοπικές γεύσεις, με τους ταξιδιώτες μας να δοκιμάζουν παραδοσιακά φαγητά και προϊόντα της περιοχής σε μικρά οικογενειακά μαγαζιά και ταβέρνες δίπλα στη θάλασσα.

Το επεισόδιο ολοκληρώνεται με επίσκεψη στο Καστράκι, τον αρχαίο οχυρωμένο οικισμό του νησιού, όπου εκεί ανακαλύπτει κανείς τη μακραίωνη ιστορία του Αγαθονησίου.

