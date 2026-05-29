Ο Ρόλαντ Στράουμπ νέος γενικός διευθυντής Νομισματικής Πολιτικής της ΕΚΤ

Τρεις νέους γενικούς διευθυντές σε ανώτερες διοικητικές θέσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας διόρισε το Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΕΚΤ.

Ο Ρόλαντ Στράουμπ διορίστηκε γενικός διευθυντής Νομισματικής Πολιτικής, ο Χριστόφ Καμπς γενικός διευθυντής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων και η Πέτρα Σένκοβιτς γενική διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών.

Οι διορισμοί των κ. Στράουμπ και Καμπς θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2026, ενώ η κ. Σένκοβιτς θα αναλάβει τη νέα της θέση την 1η Νοεμβρίου 2026, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΚΤ.

«Οι τρεις αυτοί εξαιρετικοί συνάδελφοι διαθέτουν δεκαετίες ανεκτίμητης εμπειρίας και το Εκτελεστικό Συμβούλιο κι εγώ προσβλέπουμε στη συνεργασία μαζί τους, καθώς υλοποιούμε την αποστολή μας», δήλωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ.

«Θα συμβάλουν στην καθοδήγηση της ισχυρής ανάλυσης, της σχολαστικής προετοιμασίας και της άψογης εφαρμογής στις οποίες βασίζονται οι αποφάσεις πολιτικής μας», πρόσθεσε η επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας.

Ρόλαντ Στράουμπ

Ο Ρόλαντ Στράουμπ θα είναι υπεύθυνος για τη στρατηγική κατεύθυνση και τη διαχείριση της Γενικής Διεύθυνσης Νομισματικής Πολιτικής, η οποία προετοιμάζει τις συνεδριάσεις νομισματικής πολιτικής του Διοικητικού Συμβουλίου για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα βασικά επιτόκια και συναφείς πολιτικές.

Η διεύθυνση υποστηρίζει τις αποφάσεις αυτές μέσω ενδελεχούς ανάλυσης διαφορετικών επιλογών και των πιθανών επιπτώσεών τους, σε συνεργασία με άλλους τομείς δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και της Γενικής Διεύθυνσης Πράξεων Αγοράς.

Διαδέχεται τον Μάσιμο Ροστάνιο, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε.

Ο κ. Στράουμπ, ο οποίος εντάχθηκε στην ΕΚΤ το 2006, είναι σήμερα αναπληρωτής γενικός διευθυντής Πράξεων Αγοράς. Προηγουμένως διετέλεσε σύμβουλος της προέδρου Κριστίν Λαγκάρντ, του πρώην προέδρου Μάριο Ντράγκι και του πρώην μέλους του Εκτελεστικού Συμβουλίου Μπενουά Κερέ. Παλαιότερα είχε αναλάβει διαφορες θέσεις εντός της ΕΚΤ, όπως και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στα οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Goethe της Φρανκφούρτης και διδακτορικού από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας.

Χριστόφ Καμπς

Ο Κριστόφ Καμπς θα είναι υπεύθυνος για τη στρατηγική κατεύθυνση και τη διαχείριση της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων, η οποία προετοιμάζει τις θέσεις πολιτικής της ΕΚΤ, του Ευρωσυστήματος και του Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) σε διεθνή και ευρωπαϊκά ζητήματα -συμπεριλαμβανομένης της Τραπεζικής Εποπτείας της ΕΚΤ- και συντονίζει τη διεθνή δραστηριοποίηση της ΕΚΤ.

Διαδέχεται την Ιζαμπέλ Βανστέενκιστε, η οποία έγινε κύρια σύμβουλος της προέδρου το 2025.

Ο κ. Καμπς, ο οποίος εντάχθηκε στην ΕΚΤ το 2005, είναι ασκεί σήμερα καθήκοντα γενικού διευθυντή Νομισματικής Πολιτικής. Προηγουμένως διετέλεσε αναπληρωτής γενικός διευθυντής Νομισματικής Πολιτικής, συν-επικεφαλής της Αξιολόγησης Στρατηγικής της ΕΚΤ το 2025, επικεφαλής του Γραφείου Έργου για την Αναθεώρηση Στρατηγικής της ΕΚΤ το 2021-2022 και επικεφαλής της Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Πολιτικών.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων στα οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Paris IX-Dauphine και το Πανεπιστήμιο της Κολωνίας, καθώς και διδακτορικού από το Πανεπιστήμιο του Κιέλου.

Πέτρα Σένκοβιτς

Η Πέτρα Σένκοβιτς θα ηγηθεί της στρατηγικής κατεύθυνσης όλων των νομικών θεμάτων που σχετίζονται με την ΕΚΤ, από την 1η Νοεμβρίου 2026. Η Γενική Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών παρέχει νομικές συμβουλές σε θεσμικά, χρηματοοικονομικά και εποπτικά νομικά ζητήματα που αφορούν την ΕΚΤ και τα καθήκοντά της, διασφαλίζοντας τη νομική αρτιότητα των ενεργειών της ΕΚΤ, και εκπροσωπεί την ΕΚΤ σε δικαστικές υποθέσεις σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο. Η Γενική Διεύθυνση προωθεί επίσης τη νομική έρευνα σε ζητήματα που αφορούν την ΕΚΤ και τα καθήκοντά της.

Θα διαδεχθεί την Κιάρα Τσιλιόλι, η οποία θα συνταξιοδοτηθεί στα τέλη Οκτωβρίου.

Η κ. Σένκοβιτς είναι σήμερα γενική διευθύντρια Γραμματείας και γραμματέας των οργάνων λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ, ενώ προηγουμένως ήταν επικεφαλής της Γραμματείας του Εποπτικού Συμβουλίου. Παλαιότερα, διετέλεσε αναπληρώτρια γενική διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών, ενώ εργάστηκε σε ιδιωτική δικηγορική εταιρεία και σε τράπεζα.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο ευρωπαϊκό δίκαιο από το Κολέγιο της Ευρώπης στην Μπριζ, διδακτορικού από το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης και είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου του Παρισιού.

