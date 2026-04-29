Λονδίνο: Η αστυνομία χαρακτήρισε επισήμως τρομοκρατική την επίθεση με μαχαίρι

Η βρετανική αστυνομία χαρακτήρισε επισήμως ως τρομοκρατική την επίθεση με μαχαίρι στο βόρειο Λονδίνο, κατά την οποία τραυματίστηκαν δύο άνδρες, ενώ εξετάζεται αν στόχευε σκόπιμα την εβραϊκή κοινότητα.

Ο επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής, Λόρενς Τέιλορ, τόνισε ότι η αστυνομία συνεργάζεται με τις υπηρεσίες ασφαλείας για να διαμορφώσει πλήρη εικόνα του περιστατικού, εξετάζοντας μεταξύ άλλων αν η εβραϊκή κοινότητα στο Λονδίνο αποτέλεσε «σκόπιμο» στόχο.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι αντιτρομοκρατικές δυνάμεις έχουν κινητοποιηθεί σε όλη τη χώρα «για να παράσχουν επιπλέον υποστήριξη και διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια».

Κάλεσε επίσης το κοινό να παραμείνει σε εγρήγορση, να στηρίξει τις κοινότητες και «να είναι σε επιφυλακή για ό,τι συμβαίνει στην περιοχή όπου ζει».



Πηγή: skai.gr

