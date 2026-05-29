Υποχωρούν οι τιμές πετρελαίου - Στα 92 δολάρια το Brent

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent υποχωρούν περίπου στα 92 δολάρια ανά βαρέλι την Παρασκευή και παραμένουν σε τροχιά μηνιαίας πτώσης, μετά από αναφορές ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν συμφωνήσει προσωρινά να παρατείνουν την κατάπαυση του πυρός κατά 60 ημέρες και ενδεχομένως να επιτρέψουν την απεριόριστη ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Ωστόσο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δεν έχει ακόμη εγκρίνει τους προτεινόμενους όρους, ενώ ο αντιπρόεδρος Βανς προειδοποίησε ότι παραμένει αβέβαιο εάν ή πότε θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί μια συμφωνία με το Ιράν, σημειώνει το Trading Economics.

Ο διεθνής δείκτης αναφοράς πετρελαίου έχει υποχωρήσει σχεδόν 15% μέχρι στιγμής αυτόν τον μήνα, καθώς αυξήθηκε η αισιοδοξία ότι κάποια μορφή συμφωνίας θα μπορούσε τελικά να επιτευχθεί, αν και παραμένουν σημαντικά εμπόδια, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών φιλοδοξιών της Τεχεράνης, του ελέγχου του περάσματος του Ορμούζ και της άρσης των κυρώσεων.

To Brent (συμβόλαιο Ιουλίου) διαπραγματεύεται στα 91,68 δολάρια το βαρέλι με πτώση 1,10% (06:30 ώρα Ελλάδος), ενώ το αμερικανικό WTI (συμβόλαιο Ιουλίου) στα 87,60 δολάρια κινούμενο πτωτικά κατά 1,47%.

Πηγή: skai.gr

