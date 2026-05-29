Γάμος Τέιλορ Σουίφτ-Τράβις Κέλσι: Η λίστα των καλεσμένων που προκαλεί φρενίτιδα

Ο γάμος της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι φαίνεται πως εξελίσσεται στο πιο πολυσυζητημένο celebrity γεγονός του καλοκαιριού, με τη λίστα των καλεσμένων να έχει ήδη προκαλέσει φρενίτιδα στους θαυμαστές της τραγουδίστριας.

Παρότι αρχικά είχε γραφτεί ότι το ζευγάρι θα παντρευόταν στη Νέα Υόρκη το Σαββατοκύριακο της 4ης Ιουλίου, νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως αυτό ενδέχεται πλέον να μην ισχύει. Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, οι αρχικές ημερομηνίες που φέρεται να είχαν σταλεί σε καλεσμένους, ίσως, ήταν ένας τρόπος για να αποπροσανατολιστεί το ενδιαφέρον γύρω από τα πραγματικά σχέδια του ζευγαριού.

Η τραγουδίστρια φέρεται να έχει επικοινωνήσει προσωπικά με ορισμένους από τους καλεσμένους της, προκειμένου να αποφύγει διαρροές και να κρατήσει τον γάμο όσο το δυνατόν πιο ιδιωτικό.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που φέρονται να έχουν λάβει πρόσκληση είναι η Ζόι Κράβιτζ, παρά τις φήμες που κατά καιρούς ήθελαν τη σχέση της με την Τέιλορ Σουίφτ να έχει περάσει κρίση. Αντίθετα, ο Χάρι Στάιλς, με τον οποίο η Τέιλορ Σουίφτ είχε σχέση για λίγους μήνες το 2012 και το 2013, δεν αναμένεται να παρευρεθεί, καθώς φέρεται να έχει επαγγελματικές υποχρεώσεις λόγω περιοδείας.

Στη λίστα βρίσκεται και ο Εντ Σίραν, ένας από τους πιο στενούς και παλιούς φίλους της Τέιλορ Σουίφτ. Ο Βρετανός τραγουδιστής φέρεται να έχει προσκληθεί μαζί με τη σύζυγό του.

Η Σούκι Γουότερχαουζ είναι ακόμη ένα όνομα που αναμένεται να βρεθεί στον γάμο. Η ηθοποιός και τραγουδίστρια επιβεβαίωσε σε συνέντευξή της ότι έχει προσκληθεί και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της, λέγοντας πως ίσως πάρει και λίγη «έμπνευση» για τον δικό της γάμο με τον Ρόμπερτ Πάτινσον. Η ίδια είχε ανοίξει συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια της περιοδείας «Eras Tour», ενώ οι δύο γυναίκες διατηρούν φιλική σχέση.

Από τη μεγάλη ημέρα δεν θα μπορούσε να λείπει η Τζίτζι Χαντίντ. Το διάσημο μοντέλο και η Τέιλορ Σουίφτ είναι φίλες εδώ και χρόνια, ενώ έχουν εμφανιστεί πολλές φορές μαζί σε εξόδους στη Νέα Υόρκη.

Πρόσκληση φέρονται να έχουν λάβει και η Σελένα Γκόμεζ με τον σύζυγό της, Μπένι Μπλάνκο. Η παρουσία τους θεωρείται σχεδόν δεδομένη, καθώς η φιλία της Σελένα Γκόμεζ με την Τέιλορ Σουίφτ κρατά εδώ και πολλά χρόνια. Η Σουίφτ ήταν στο πλευρό της Γκόμεζ στον δικό της γάμο και, σύμφωνα με δημοσιεύματα, είχε εκφωνήσει συγκινητική ομιλία στη δεξίωση.

Από την πλευρά του Τράβις Κέλσι, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ονόματα είναι αυτό του Άντι Ριντ, προπονητή των Kansas City Chiefs. Ο Ριντ έχει παλαιότερη σχέση με την οικογένεια της Τέιλορ Σουίφτ, καθώς γνώριζε τον πατέρα της, Σκοτ Σουίφτ, από την εποχή που βρισκόταν στη Φιλαδέλφεια. Ο ίδιος έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι είχε γνωρίσει την Τέιλορ όταν εκείνη ήταν πολύ νεαρή, μέσω του πατέρα της, ο οποίος ήταν μεγάλος φαν του αθλήματος.

Πηγή: skai.gr

