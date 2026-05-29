Οι ισραηλινές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο «θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο» σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους, όπως τα ερείπια της Τύρου και το μεσαιωνικό φρούριο Μποφόρ, προειδοποιεί ο υπουργός Πολιτισμού του Λιβάνου Γασάν Σαλαμέ.

«Οι βομβαρδισμοί απείλησαν τα ερείπια της Τύρου, που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco», δήλωσε ο υπουργός στο AFP.

Ταυτόχρονα, «το κάστρο Μποφόρ χτυπήθηκε κατευθείαν (...) γνωρίζουμε ότι μεγάλος αριθμός βομβών έπεσε στο φρούριο» που χρονολογείται από τις Σταυροφορίες και δεσπόζει επάνω από τον ποταμό Λιτάνι, πρόσθεσε. «Η κλιμάκωση των συγκρούσεων αυτών δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο για τους χώρους αυτούς».

Το Ισραήλ διέταξε αυτήν την εβδομάδα την εκκένωση της αρχαίας πόλης της Τύρου και βομβάρδισε σφοδρά την τοποθεσία που φιλοξενεί σημαντικές αρχαιότητες, της ρωμαϊκής κυρίως περιόδου.

Χθες, εικόνες του AFP έδειξαν πύρινη σφαίρα και στήλες καπνού επάνω από συνοικία που συνορεύει με τον αρχαιολογικό χώρο.

Η περιοχή του κάστρου Μποφόρ «είναι το επίκεντρο της μάχης για τον έλεγχο των χωριών που βρίσκονται γύρω από αυτό στην περιοχή της Ναμπατίγια», εξήγησε ο Σασάν Σαλαμέ.

Την Πέμπτη, δημοσιογράφος του AFP είδε καπνό να βγαίνει από το κάστρο Μποφόρ έπειτα από πυρά πυροβολικού.

Οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν το κάστρο Μποφόρ ως βάση στην διάρκεια της κατοχής του νοτίου Λιβάνου που διήρκεσε δύο δεκαετίες και έληξε το 2000.

Επιπλέον, «ο πολυθρησκευτικός και εξαιρετικά πολύτιμος αρχαιολογικός χώρος της Ακρόπολης της Σαμάα, που περιλαμβάνεται στο κατάλογο των μνημείων ενισχυμένης προστασίας της Unesco, σε απόσταση 10 χιλιομέτρων από την Τύρο, βομβαρδίσθηκε σφοδρά και (το σιιτικό ιερό του συμπλέγματος) έχασε τουλάχιστον τρεις από τους τέσσερις τρούλους του», κατήγγειλε ο υπουργός Πολιτισμού του Λιβάνου.

Ο Γασάμ Σαλαμέ διευκρίνισε ότι οι ομάδες του υπουργείου του δεν έχουν πρόσβαση στα περισσότερα από τα μνημεία αυτά εξαιτίας των μαχών.

Ο υπουργός Πολιτισμού ζητά από την Unesco να ορίσει ειδικό επίτροπο για την αξιολόγηση των ζημιών επί των αρχαιολογικών χώρων και θα ζητήσει την σύσταση επιτροπής έρευνας της Unesco για να αποτιμήσει τις καταστροφές επί τόπου, όταν θα τεθεί σε εφαρμογή εκεχειρία.

Υπενθύμισε ότι ο Λίβανος είχε τοποθετήσει μπλε πανό σε όλα τα μνημεία που έχουν διακριθεί από την Unesco, σήμανση την οποία «όπως φαίνεται, δεν σέβεται η ισραηλινή πολεμική αεροπορία».

Ο Λίβανος «είχε κατορθώσει να θέσει 79 αρχαιολογικούς χώρους της χώρας υπό την ενισχυμένη προστασία της Unesco», ανάμεσά τους την Τύρο και το κάστρο Μποφόρ μετά τον προηγούμενο πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χεζμπολάχ (2023-2024).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

