Η κυβέρνηση της Γεωργίας, που κατέχει τη μεγάλη συλλογή με τα κρασιά του Ιωσήφ Στάλιν, σκοπεύει να τα βγάλει σε δημοπρασία. Οι 40.000 φιάλες που έχουν γαλλικές και γεωργιανές ετικέτες θα βγουν στο σφυρί ώστε να μαζευτούν χρήματα για να ιδρυθεί μια σχολή οινολογίας.

Πολλές από τις φιάλες της συλλογής του διαβόητου γιου της Γεωργίας χρονολογούνται από τις αρχές του 19ου αιώνα και μέχρι πρότινος φυλάσσονταν από την κυβέρνηση.

Ο Ιράκλι Γκιλαούρι, ιδιοκτήτης της Gilauri Wines, ο οποίος συνεργάστηκε με το υπουργείο Γεωργίας της χώρας για το έργο αυτό, δήλωσε ότι η δημοπρασία θα συμβάλει στο να «μπει η Γεωργία στον χάρτη των συλλεκτών». Η χώρα του Νότιου Καυκάσου προβάλλεται ως η γενέτειρα του κρασιού, με αρχαιολογικά ευρήματα να αποδεικνύουν μια συνεχή παράδοση οινοποίησης που χρονολογείται 8.000 χρόνια πίσω.

Ο Στάλιν, ο οποίος γεννήθηκε στη Γεωργία και ηγήθηκε της Σοβιετικής Ένωσης από το 1924 μέχρι τον θάνατό του το 1953, ήταν ενθουσιώδης οινόφιλος και συλλέκτης. Η συλλογή του περιλαμβάνει κρασιά από τα πιο διάσημα κτήματα του Μπορντό, τα οποία κάποτε ανήκαν στον Ρώσο τσάρο Αλέξανδρο Γ' και στον γιο του Νικόλαο Β'.

Οι Σοβιετικοί κατάσχεσαν την αυτοκρατορική συλλογή των Ρομανόφ μετά τη Ρωσική Επανάσταση του 1917 και ο Στάλιν έγινε ο φύλακάς της, προσθέτοντας σταδιακά τις αγαπημένες του γεωργιανές ποικιλίες.

Κοιτάζοντας τα σκονισμένα μπουκάλια με το κεχριμπαρένιο υγρό που περιέχουν, ο συλλέκτης Βίκτορ Τσεν, ο οποίος είχε ταξιδέψει στην Τιφλίδα από το Ντάλας του Τέξας, ενθουσιάστηκε με τη συλλογή.

«Νιώθω σαν τον Ιντιάνα Τζόουνς που ανοίγει μια σπηλιά. Δεν υπάρχουν πολλά ιστορικά πράγματα εδώ. Και αυτή η συλλογή είναι μια από αυτά».

Πηγή: skai.gr

