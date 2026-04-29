«Οι επιθέσεις κατά της εβραϊκής μας κοινότητας είναι επιθέσεις κατά της Βρετανίας», δηλώνει ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, σχετικά με την επίθεση στο Γκόλντερς Γκριν, ενώ συμπλήρωσε πως «Οι υπεύθυνοι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη».
Ο Βρετανός πρωθυπουργός χαρακτήρισε την επίθεση «εξαιρετικά ανησυχητική» μπροστά στους βουλευτές.
«Η αντισημιτική επίθεση στο Γκόλντερς Γκριν είναι απολύτως αποτρόπαια», σημείωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο Κιρ Στάρμερ ευχαριστεί τις εβραϊκές οργανώσεις Shomrim και Hatzola, καθώς και την αστυνομία, για την «άμεση αντίδρασή τους» και δεσμεύεται ότι «οι υπεύθυνοι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη».
