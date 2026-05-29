Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Βουλγαρία θα επιτρέψει σε στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ να παραμείνουν στη χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ μόνο μέχρι τα τέλη Ιουνίου, αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες απέτυχαν να εγκρίνουν σύστημα που δεν θα απαιτεί τη χορήγηση βίζας σε Βούλγαρους επισκέπτες.

Η Βουλγαρία θα επιτρέψει σε στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ να παραμείνουν στη χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ μόνο μέχρι τα τέλη Ιουνίου, αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες απέτυχαν να εγκρίνουν σύστημα που δεν θα απαιτεί τη χορήγηση βίζας σε Βούλγαρους επισκέπτες, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ.

«Αντιλαμβάνομαι πλήρως την περιπλοκότητα των κανονιστικών διαδικασιών και την ανάγκη να υπάρξει χρόνος, όμως κι εμείς έχουμε τις προτεραιότητες και τις διαδικασίες μας, και δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε θετικά στο αίτημα για μακρά παραμονή αεροσκαφών και τεθωρακισμένων στο αεροδρόμιο της Σόφιας», δήλωσε ο Ράντεφ, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων BTA.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Ράντεφ μίλησε στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ζήτησε την αναστολή του συστήματος χορήγησης βίζας για επισκέψεις Βουλγάρων υπηκόων στις ΗΠΑ.

Ο Ράντεφ είπε πως επέμεινε ότι το θέμα πρέπει να εξεταστεί επειγόντως, όμως δεν έχει λάβει θετική απάντηση.

Η Βουλγαρία φιλοξενεί στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ στην πρωτεύουσα Σόφια βάσει συμφωνίας που ισχύει μέχρι τα τέλη Μαΐου.

Ο Ράντεφ δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα εγκρίνει σήμερα απόφαση για παράταση της παραμονής αμερικανικών αεροσκαφών μέχρι τα τέλη Ιουνίου ώστε να δώσει χρόνο στις ΗΠΑ να επανεξετάσουν τις ενέργειές τους.

Ο Ράντεφ κατήγαγε συντριπτική νίκη στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στις 19 Απριλίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

