Επίσημη επίσκεψη του προέδρου του Παναμά Χοσέ Ραούλ Μουλίνο στην Ελλάδα

Επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, θα πραγματοποιήσει από την 1η έως τις 6 Ιουνίου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας του Παναμά, Χοσέ Ραούλ Μουλίνο Κιντέρο (José Raúl Mulino Quintero), ο οποίος θα συνοδεύεται από τη σύζυγό του, Μαρισέλ Κοέν ντε Μουλίνο (Maricel Cohen de Mulino).

Το πρόγραμμα της επίσκεψης περιλαμβάνει υψηλού επιπέδου θεσμικές συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία της χώρας, με έμφαση στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων, καθώς και έντονο ναυτιλιακό ενδιαφέρον, λόγω και της διεξαγωγής της Διεθνούς Έκθεσης «Ποσειδώνια».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Προεδρικού Μεγάρου, το αναλυτικό πρόγραμμα κινήσεων του Προέδρου του Παναμά έχει ως εξής:

Δευτέρα 1η Ιουνίου

11:45: Άφιξη του Προέδρου της Δημοκρατίας του Παναμά και της συζύγου του στην Αθήνα.

18:30: Παρουσία του Παναμέζου Προέδρου στα εγκαίνια του περιπτέρου της χώρας του στη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση «Ποσειδώνια».

Τρίτη 2 Ιουνίου

11:00: Κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα.

11:15: Επίσημη τελετή υποδοχής στο Προεδρικό Μέγαρο.

11:25: Κατ’ ιδίαν συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, με τον Πρόεδρο του Παναμά, Χοσέ Ραούλ Μουλίνο.

12:00: Διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο κρατών.

12:45: Τελετή ανταλλαγής παρασήμων.

13:00: Επίσημο γεύμα στο Προεδρικό Μέγαρο, το οποίο παραθέτουν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και η κυρία Φανή Σταθοπούλου προς τιμήν του Προέδρου του Παναμά και της συζύγου του.

16:00: Κατ’ ιδίαν συνάντηση του κ. Μουλίνο με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

16:25: Διευρυμένες συνομιλίες των δύο κυβερνητικών αντιπροσωπειών.

17:00: Επίσκεψη του Προέδρου του Παναμά στις εγκαταστάσεις της ναυτιλιακής εταιρείας Tsakos Shipping and Trading.

Η επίσημη επίσκεψη του Προέδρου του Παναμά στην Αθήνα θα ολοκληρωθεί το πρωί του Σαββάτου 6 Ιουνίου, με την αναχώρησή του από την Ελλάδα, προγραμματισμένη για τις 10:00.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.