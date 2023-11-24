Αργεντινή: Το κλείσιμο της κεντρικής τράπεζας δεν είναι διαπραγματεύσιμο, λέει ο Μιλέι

Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι δήλωσε σήμερα πως το κλείσιμο της κεντρικής τράπεζας της χώρας, μια προεκλογική υπόσχεση-σήμα κατατεθέν, δεν είναι "ένα διαπραγματεύσιμο θέμα", σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Τα σχόλια, ως απάντηση σε αυτό που αποκάλεσε "ψευδείς φήμες", γίνονται καθώς ο φιλελεύθερος οικονομολόγος προσπαθεί να συγκροτήσει την οικονομική του ομάδα ενόψει της ανάληψης των καθηκόντων του στις 10 Δεκεμβρίου, με μερικά στοιχεία να δείχνουν ότι επιλέγει ένα πιο μετριοπαθές υπουργικό συμβούλιο από ό,τι αναμενόταν.

Ο οικονομολόγος Οσβάλντο Τζιορντάνο από τη σημαντική κεντρική επαρχία Κόρντομπα θα τεθεί επικεφαλής του οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης της Αργεντινής ANSES, ενός θεσμού-κλειδί δεδομένης της υπόσχεσης του Μιλέι να περικόψει τις δημόσιες δαπάνες και τη βοήθεια, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Πρόκειται για μια αλλαγή από ένα προηγούμενο σχέδιο σύμφωνα με το οποίο ο Μιλέι θα διόριζε έναν στενό σύμμαχό του ως επικεφαλής του οργανισμού.

Ο Οράσιο Μαρίν, στέλεχος ιδιωτικής εταιρίας ενέργειας, θα είναι ο επόμενος επικεφαλής της κρατικής εταιρίας πετρελαίου YPF.

Ο Μιλέι αντιμετωπίζει μεγάλα εμπόδια στην εφαρμογή των σχεδίων του για πιο ριζικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τη δολαριοποίηση της οικονομίας, το κλείσιμο της κεντρικής τράπεζας και την ιδιωτικοποίηση κρατικών εταιριών όπως η YPF, που θα χρειαστούν χρόνο αν γίνουν τελικά.

Ο φιλελεύθερος συνασπισμός του διαθέτει περιορισμένο αριθμό εδρών στο Κογκρέσο και κανέναν επαρχιακό κυβερνήτη. Ο Μιλέι θα πρέπει επίσης να τα βγάλει πέρα με απαιτήσεις από τον πιο συμβατικό συντηρητικό συνασπισμό, η δημόσια υποστήριξη του οποίου ήταν κρίσιμης σημασίας προκειμένου να κερδίσει στον δεύτερο γύρο των εκλογών των εκλογών την περασμένη εβδομάδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

