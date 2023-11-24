Λογαριασμός
Απελευθερώθηκαν οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι, λέει το Κατάρ

Το Ισραήλ είχε ανακοινώσει ότι θα απελευθέρωνε συνολικά 39 Παλαιστίνιους κρατούμενους, 24 γυναίκες και 15 εφήβους

Φυλακή_Οφέρ

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ ανακοίνωσε ότι 39 γυναίκες και παιδιά που κρατούνταν στις ισραηλινές φυλακές αφέθηκαν ελεύθεροι.

Νωρίτερα, ένταση είχε σημειωθεί έξω από τη στρατιωτική φυλακή Οφέρ του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου αναμενόταν να απελευθερωθούν οι 39 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι.

Εκατοντάδες Παλαιστίνιοι περίμεναν στην πλευρά της Δυτικής Όχθης του περάσματος Beituniyah για την επιστροφή των κρατουμένων.

Η ένταση προκλήθηκε, όπως αναφέρει το Sky News, μετά την κίνηση των ισραηλινών δυνάμεων για να απωθήσουν το πλήθος με δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, το Ισραήλ είχε ανακοινώσει ότι θα απελευθέρωνε συνολικά 39 Παλαιστίνιους κρατούμενους, 24 γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που καταδικάστηκαν για απόπειρα δολοφονίας για επιθέσεις κατά των ισραηλινών δυνάμεων και 15 εφήβους που φυλακίστηκαν για αδικήματα όπως η ρίψη πετρών, δήλωσαν οι παλαιστινιακές αρχές.
 

Πηγή: skai.gr

