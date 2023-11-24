Απελευθερώθηκαν οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι, λέει το Κατάρ

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ ανακοίνωσε ότι 39 γυναίκες και παιδιά που κρατούνταν στις ισραηλινές φυλακές αφέθηκαν ελεύθεροι.

Those released include 13 Israeli citizens, some of whom have dual citizenship, in addition to 10 Thai citizens and a Filipino citizen. November 24, 2023

Νωρίτερα, ένταση είχε σημειωθεί έξω από τη στρατιωτική φυλακή Οφέρ του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου αναμενόταν να απελευθερωθούν οι 39 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι.

Thirty nine Palestinian prisoners are expected to be released by Israel and be taken to Israel's Ofer prison in the occupied West Bank, before being taken to other locations.



Earlier, Israeli police released tear gas to dispel crowds.https://t.co/dsNuenxL8w



📺 Sky 501 pic.twitter.com/bH4Dzd1aUC — Sky News (@SkyNews) November 24, 2023

Εκατοντάδες Παλαιστίνιοι περίμεναν στην πλευρά της Δυτικής Όχθης του περάσματος Beituniyah για την επιστροφή των κρατουμένων.

Η ένταση προκλήθηκε, όπως αναφέρει το Sky News, μετά την κίνηση των ισραηλινών δυνάμεων για να απωθήσουν το πλήθος με δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, το Ισραήλ είχε ανακοινώσει ότι θα απελευθέρωνε συνολικά 39 Παλαιστίνιους κρατούμενους, 24 γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που καταδικάστηκαν για απόπειρα δολοφονίας για επιθέσεις κατά των ισραηλινών δυνάμεων και 15 εφήβους που φυλακίστηκαν για αδικήματα όπως η ρίψη πετρών, δήλωσαν οι παλαιστινιακές αρχές.



