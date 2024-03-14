Καμιά ένδειξη ότι η Ρωσία ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει πυρηνικό όπλο στην Ουκρανία, δηλώνει ο Λευκός Οίκος

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν δει καμιά ένδειξη ότι η Ρωσία προετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει πυρηνικό όπλο στην Ουκρανία, ανέφερε σήμερα ο Λευκός Οίκος, αντιδρώντας σε δηλώσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν.

"Δεν έχουμε δει κανέναν λόγο για να προσαρμόσουμε τη δική μας στάση ως προς το πυρηνικό θέμα, ούτε καμιά ένδειξη ότι η Ρωσία ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει πυρηνικό όπλο στην Ουκρανία", δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Η Καρίν Ζαν-Πιέρ ρωτήθηκε από δημοσιογράφους σχετικά με τις δηλώσεις του Ρώσου προέδρου, ο οποίος τόνισε ότι είναι έτοιμος να αναπτύξει πυρηνικά όπλα εάν απειληθεί η κυριαρχία της Ρωσίας.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, ο Βλαντίμιρ Πούτιν φαίνεται ότι το μόνο που κάνει είναι να "επαναλαμβάνει το πυρηνικό δόγμα της Ρωσίας" κατά τη διάρκεια συνέντευξης στη ρωσική τηλεόραση.

"Ωστόσο, η ρητορική της Ρωσίας για το πυρηνικό θέμα ήταν απρόσεκτη και ανεύθυνη" από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, πρόσθεσε μιλώντας από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One συνοδεύοντας τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στην προεκλογική του εκστρατεία στις βόρειες Ηνωμένες Πολιτείες.

"Η Ρωσία ήταν αυτή που εισέβαλε βίαια στην Ουκρανία, χωρίς πρόκληση ή δικαιολογία, και εμείς θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία στην υπεράσπιση του λαού και του εδάφους της απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα", δήλωσε η Καρίν Ζαν-Πιέρ.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξήρε σήμερα τον πυρηνικό εξοπλισμό της Ρωσίας, εκτιμώντας ότι είναι "πιο προηγμένος" από αυτόν των Ηνωμένων Πολιτειών και διαβεβαίωσε ότι το οπλοστάσιο της Ρωσίας είναι πάντα "έτοιμο" για πυρηνικό πόλεμο.

"Όλο το πυρηνικό στοιχείο είναι πιο σύγχρονο στη χώρα μας", δήλωσε στη ρωσική τηλεόραση, καθώς πλησιάζει η έναρξη, την Παρασκευή, των προεδρικών εκλογών, οι οποίες, ελλείψει οποιασδήποτε αντιπολίτευσης, αναμένεται να οδηγήσουν στη θριαμβευτική επανεκλογή του.

Ο Ρώσος πρόεδρος πρόσθεσε ότι η χώρα του είναι "έτοιμη" για πυρηνική σύγκρουση, αλλά ότι ποτέ δεν είχε σκεφτεί να χρησιμοποιήσει τέτοια όπλα στην Ουκρανία. "Γιατί θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε μέσα μαζικής καταστροφής; Δεν υπήρξε ποτέ τέτοια ανάγκη", διαβεβαίωσε, υπογραμμίζοντας ότι το ρωσικό στρατιωτικό δόγμα προβλέπει τη χρήση του ύστατου όπλου εάν απειληθεί η ύπαρξη της Ρωσίας ή σε περίπτωση "επίθεσης στην κυριαρχία και την ανεξαρτησία μας".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

