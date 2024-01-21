Νεκρός στο δωμάτιο ενός μοτέλ βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης ο 58χρονος επιχειρηματίας Κένεθ Τσαρλς Γκρέις, στο Σίδνεϊ.

Ο Γκρέις βρέθηκε νεκρός την ημέρα που επρόκειται να καταδικαστεί για απάτες με εικονικές επιχειρήσεις. Ο ίδιος θα καταδικαζόταν στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Ντάουνινγκ Σέντερ την ίδια μέρα αφού ομολόγησε την ενοχή του σε έξι κατηγορίες για ανέντιμη συμπεριφορά σε σχέση με το επενδυτικό του ταμείο, Goldsky, τον Απρίλιο του 2023.

Ο Γκρέις εξαπάτησε τους επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των Ολυμπιονικών Σαμ Ράιλι και Ρόμπι ΜακΓιούεν, για περίπου 24 εκατομμύρια δολάρια, αφού ισχυρίστηκε ότι θα μπορούσε να τους αποφέρει πίσω μέχρι και το 20%. Όταν δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψής του.

«Αξιωματικοί από την Αστυνομική Διοίκηση της Περιοχής του Surry Hills κλήθηκαν σε ένα ξενοδοχείο στην οδό Foveaux περίπου στις 13:15 την περασμένη Πέμπτη (18 Ιανουαρίου 2024), αφού ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιό του.

«Θα ετοιμαστεί μια αναφορά για την ενημέρωση του ιατροδικαστή, αφού το σώμα ενός 58χρονου άνδρα βρέθηκε σε μοτέλ CBD την περασμένη εβδομάδα», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας της NSW.

Η επιχείρηση του Γκρέις εκκαθαρίστηκε το 2018, με τις λανθασμένες συναλλαγές του να εξετάζονται στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο και στο Ανώτατο Δικαστήριο του Κουίνσλαντ.

Κατηγορήθηκε ότι χρησιμοποίησε χρήματα από επενδυτές για να νοικιάσει ένα ιδιωτικό τζετ για τη θετή του κόρη, ώστε να μπορέσει να μεταβεί στο Σίδνεϊ από το Κουίνσλαντ προκειμένου να πραγματοποιήσει πλαστική επέμβαση στο στήθος της.

Ακόμη, ο ίδιος νοίκιασε ένα πολυτελές σπίτι στο λιμάνι του Σίδνεϊ με το δικό του μηχανοκίνητο σκάφος «για να χαλαρώνει» τους μήνες πριν την κατάρρευση του ταμείου του.

Άλλα θύματα του ήταν οι πρώην παίκτες του αυστραλιανού ποδοσφαίρου Clark Keating που επένδυσε $100.000 και ο Simon Black που επένδυσε $80.000.

