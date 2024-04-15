«Αυτοσυγκράτηση» ζητά η Ρωσία από Ισραήλ και Ιράν

Το Κρεμλίνο ζήτησε σήμερα από το Ιράν και το Ισραήλ να επιδείξουν «αυτοσυγκράτηση» και να αποφύγουν κάθε νέα «κλιμάκωση» μετά την επίθεση που εξαπέλυσε η Τεχεράνη εναντίον του ισραηλινού εδάφους σε απάντηση στο πλήγμα εναντίον του ιρανικού προξενείου στη Δαμασκό.

«Ανησυχούμε εξαιρετικά για την κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή», δήλωσε εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. «Ζητάμε από όλες τις χώρες στην περιοχή να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση», πρόσθεσε.

«Η περαιτέρω κλιμάκωση δεν είναι προς το συμφέρον κανενός (…) Υποστηρίζουμε ότι όλες οι διαφωνίες μπορούν να επιλυθούν αποκλειστικά με πολιτικές με διπλωματικές μεθόδους», υπογράμμισε ο Πεσκόφ.

Το Ιράν εξαπέλυσε τη νύκτα του Σαββάτου προς Κυριακή επίθεση εναντίον του Ισραήλ σε απάντηση για το αποδιδόμενο στο Ισραήλ πλήγμα εναντίον του συγκροτήματος όπου στεγάζεται η ιρανική πρεσβεία και το προξενείο στη Δαμασκό την 1η Απριλίου. Από το πλήγμα αυτό σκοτώθηκαν υψηλόβαθμα στελέχη των Φρουρών της Επανάστασης.

Η Ρωσία έχει αποφύγει να επικρίνει δημοσίως το Ιράν, σύμμαχό της, για τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

