Ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου και η κυβέρνησή του «έχουν εξελιχθεί σε υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ», επισήμανε σήμερα Δευτέρα ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ κατηγορώντας τους ότι καταστρέφουν την αποτρεπτική ικανότητα του Ισραήλ.

«Βρισκόμουν στην Ουάσινγκτον την περασμένη εβδομάδα για συναντήσεις με ολόκληρη την κυβέρνηση. Είναι σοκαρισμένοι από την κυβέρνηση αυτή: από την έλλειψη υπευθυνότητας, από την έλλειψη επαγγελματισμού, από την κακή διαχείριση», δήλωσε στους δημοσιογράφους πριν από την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του, του Yesh Atid , που πραγματοποιείται παρά το γεγονός ότι η Κνεσέτ βρίσκεται σε διακοπές.

«Τόσο οι φίλοι όσο και οι εχθροί του Ισραήλ οσμίζονται αδυναμία από την παρούσα κυβέρνηση», είπε ο Λαπίντ.

כל מה שנשאר מ״מר בטחון״ זה עיי חורבות מבארי עד קרית שמונה, אלימות של טרוריסטים יהודים שיצאו משליטה, ואובדן גמור של ההרתעה הישראלית.



אם לא נזיז את הממשלה הזו בזמן, היא תביא עלינו חורבן. היא כבר מביאה. הגיע הזמן לבחירות, עכשיו. — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) April 15, 2024

Την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες εκπλήρωσαν τις δεσμεύσεις τους απέναντι στην ασφάλεια του Ισραήλ, ο Νετανιάχου δεν έκανε το ίδιο, δήλωσε ο Γιαΐρ Λαπίντ.

«Ο,τι μένει από τον κ. Ασφάλεια είναι ερείπια από το Μπέ'ερι* μέχρι το Κιριάτ Σμόνα**, η βία των Εβραίων εποίκων που έχουν βγει εκτός ελέγχου, και η πλήρης απώλεια της ισραηλινής αποτρεπτικής ικανότητας».

*Το Κιμπούτς Μπέ'ερι στο νότιο Ισραήλ κοντά στα σύνορα με την Γάζα ήταν γνωστό για τα φιλειρηνικά αισθήματα των κατοίκων του και για τις καλές σχέσεις τους με τους Παλαιστίνιους από την Γάζα πήγαιναν να δουλέψουν εκεί και για τις πράξεις βοήθειας για τον παλαιστινιακό θύλακα. Στις 7 Οκτωβρίου, ένοπλοι υποστηρικτές της Χαμάς εισέβαλαν στο κιμπούτς, σκότωσαν 100 ανθρώπους και συνέλαβαν άγνωστο αριθμό ομήρων.

** Η Κιριάτ Σμόνα είναι πόλη του βορείου Ισραήλ και από την έναρξη του πολέμου στην Γάζα γίνεται συχνά και συστηματικά στόχος επιθέσεων της Χεζμπολάχ και παλαιστινιακών οργανώσεων από τον νότιο Λίβανο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

