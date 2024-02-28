Πυκνή τέφρα που εκλύθηκε χθες από το ηφαίστειο Ποποκατέπετλ φθάνοντας σε ύψος 2.000 μέτρων προκάλεσε την ακύρωση είκοσι και πλέον πτήσεων στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας του Μεξικού, κάπου 72 χιλιόμετρα από τον κρατήρα του, σύμφωνα με τις αρχές.

«Είκοσι δύο πτήσεις διαφόρων εθνικών και διεθνών αεροπορικών εταιρειών ακυρώθηκαν εξαιτίας ελέγχων ασφαλείας σε αεροσκάφη που συνάντησαν τέφρα εν πτήσει», εξήγησε το διεθνές αεροδρόμιο Μπενίτο Χουάρες της πόλης του Μεξικού (AICM) μέσω X (του πρώην Twitter).

Mexico's mighty Popocatepetl volcano rumbled to life, spewing huge smoke and ash columns some 6561 feet out from its crater https://t.co/iOTV757TTL pic.twitter.com/atK5hNJK5N — Reuters (@Reuters) February 28, 2024

Ο φορέας διαχείρισης του αεροδρομίου διαβεβαίωσε πως δεν κρίθηκε απαραίτητο να ανασταλεί η λειτουργία του μέχρι στιγμής, πάντως συνεχίζει να παρακολουθείται στενά ποια κατεύθυνση παίρνει η τέφρα, η οποία αυτή τη στιγμή κινείται προς τον Κόλπο του Μεξικού (ανατολικά).

Para que no digan que es mentira, así se veía el Popocatépetl desde el vuelo AM 718 Bogotá- México pic.twitter.com/0AvO7YEnup — Eva Ernest (@GWitch15) February 28, 2024

Οι ομοσπονδιακές αρχές διατήρησαν χθες Τρίτη το επίπεδο συναγερμού στο «κίτρινο», δυο βαθμίδες κάτω από εκείνο του μέγιστου κινδύνου, ωστόσο προειδοποίησαν εναντίον της πτώσης τέφρας στις τρεις πολιτείες στο κεντρικό τμήμα της χώρας που περιβάλλουν τον κρατήρα: τη Μορέλος, την Πουέμπλα και την πολιτεία του Μεξικού. Ορισμένοι τομείς της πρωτεύουσας ενδέχεται επίσης να επηρεαστούν.

Η πιο πρόσφατη εκρηκτική ηφαιστειακή δραστηριότητα στο Ποποκατέπετλ είχε καταγραφεί τον Μάιο του 2023.

Η μεξικανική πρωτεύουσα περιβάλλεται από οροσειρά, που μειώνει τις δυνατότητες ως προς τα αεροπορικά δρομολόγια. Οι πτήσεις πάντως γενικά προσφέρουν στους επιβάτες θέα στο Ποποκατέπετλ (5.452 μέτρα υψόμετρο) και στο γειτονικό Ισταξίγουατλ (5.230 μ.).

Τις προηγούμενες 24 ώρες, στο ηφαίστειο καταγράφτηκαν 77 εκλύσεις, δονήσεις συνολικής διάρκειας 952 λεπτών και σεισμός, ανέφερε έκθεση της πολιτικής προστασίας χθες μετά το μεσημέρι.

Οι αριθμοί αυτοί δεν απέχουν πολύ από την ημερήσια ηφαιστειακή δραστηριότητα σε αυτόν τον κολοσσό, με βάση τα αρχεία.

Το ηφαίστειο Ποποκατέπετλ («το βουνό που καπνίζει», στη γλώσσα ναουάτλ) αφυπνίστηκε το 1994, έπειτα από σχεδόν 70 χρόνια, κι έχουν καταγραφεί αρκετές εξάρσεις της δραστηριότητας σε αυτό. Το 1997, ηφαιστειακή τέφρα σκέπασε την πρωτεύουσα και την περιφέρειά της.

Τις περιόδους της εντονότερης δραστηριότητας, οι αρχές απομακρύνουν εσπευσμένα κατοίκους κοντινών αγροτικών περιοχών.

Σε ακτίνα 100 χιλιομέτρων γύρω από τον κρατήρα του ηφαιστείου ζουν συνολικά κάπου 25 εκατομμύρια άνθρωποι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.