Δύο μέλη της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν σήμερα σε ένα πλήγμα που εξαπέλυσε ένα ισραηλινό ντρόουν εναντίον του οχήματός τους στο νότιο Λίβανο, έγινε γνωστό από πηγές ασφαλείας.

Οι βαθμοί τους δεν αποκαλύφθηκαν, μετά το τελευταίο σε σειρά ισραηλινό πλήγμα στο νότιο Λίβανο, κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ, το οποίο έχει στοχοθετήσει δεκάδες μέλη της Χεζμπολάχ στην περιοχή, είπαν οι πηγές ασφαλείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.