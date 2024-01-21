Δύο από τους επιβάτες του ρωσικού Falcon που συνετρίβη σε ορεινή περιοχή του βορειοανατολικού Αφγανιστάν είναι νεκροί, ανέφεραν δύο αξιωματούχοι των Ταλιμπάν, διευκρινίζοντας ότι οι τέσσερις επιζώντες βρίσκονται ήδη με στελέχη της κυβέρνησής τους που έφτασαν στη ζώνη αυτή.

Ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ είπε ότι ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι μεταξύ των επιζώντων.

«Η ερευνητική ομάδα του Ισλαμικού Εμιράτου συνεχίζει τις προσπάθειες για να φτάσει και να παράσχει βοήθεια στα υπόλοιπα άτομα», πρόσθεσε στην ανακοίνωσή του.

Το αεροσκάφος, στο οποίο επέβαιναν έξι άτομα, χάθηκε από τα ραντάρ ενώ πετούσε πάνω από το Αφγανιστάν, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Ρωσίας, τη Rossaviatsia. Εκτελούσε ναυλωμένη πτήση μεταφοράς ασθενούς από το Αεροδρόμιο Ουταπάο της Πατάγια, στην Ταϊλάνδη, με προορισμό τη Μόσχα, μέσω Ινδίας και Ουζμπεκιστάν. Επρόκειτο για ένα Aviation Falcon 10 της γαλλικής εταιρείας Dassault, κατασκευής 1978.

Περίπου 25 λεπτά προτού να χαθεί η επαφή, ο πιλότος προειδοποίησε ότι μένει από καύσιμα και θα επιχειρούσε να προσγειωθεί σε ένα αεροδρόμιο του Τατζικιστάν, σύμφωνα με τον ρωσικό ειδησεογραφικό ιστότοπο SHOT, που επικαλείται μια ανώνυμη πηγή. Στη συνέχεια ο πιλότος ανέφερε ότι έχασε έναν κινητήρα και αμέσως μετά σταμάτησε να λειτουργεί και ο δεύτερος. Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες του SHOT.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο RIA Novosti, το αεροσκάφος μετέφερε μια Ρωσίδα κλινήρη ασθενή, σε σοβαρή κατάσταση, από ένα νοσοκομείο της Πατάγια με προορισμό τη Ρωσία. Την συνόδευε ο σύζυγός της, ένας επιχειρηματίας, επίσης Ρώσος πολίτης, ο οποίος είχε ναυλώσει το αεροπλάνο για τον σκοπό αυτό.

Πολλά ρωσικά μέσα ανέφεραν ότι οι επιβάτες ήταν ένα ζευγάρι από το Βολγκοντόνσκ της νότιας Ρωσίας. Η λίστα των επιβαινόντων, που αναρτήθηκε από το SHOT, δείχνει ότι και το πλήρωμα ήταν Ρώσοι πολίτες.

Η ιδιοκτήτρια εταιρεία του αεροπλάνου, μια μικρή ρωσική εταιρεία που αποκαλείται Athletic Group LLC, δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο μέχρι στιγμής.

Το υπουργείο Πολιτικής Αεροπορίας των Ταλιμπάν διευκρίνισε σε μια ανακοίνωσή του στην πλατφόρμα Χ ότι το σχέδιο πτήσης δεν περιλάμβανε την είσοδο του αεροπλάνου στον εναέριο χώρο του Αφγανιστάν, κάτι που μάλλον έγινε λόγω των «τεχνικών προβλημάτων» που παρουσιάστηκαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

