Σε καλό δρόμο φαίνεται να βρίσκονται οι συνεχιζόμενες συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός για τον τερματισμό των μαχών μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ στη Γάζα, ακόμη και μετά τον θάνατο πάνω από 100 Παλαιστίνιοι την περασμένη Πέμπτη καθώς προσπάθησαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε τρόφιμα στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με αξιωματούχους που γνωρίζουν με τις συζητήσεις.

Όπως επισημαίνει το CNN, αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν την Παρασκευή ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι συζητήσεις είχαν εκτροχιαστεί σημαντικά, αλλά πολλά εξαρτώνται από την αναμενόμενη απάντηση της Χαμάς σε όσα συζητήθηκαν στο Παρίσι και τη Ντόχα την περασμένη εβδομάδα μεταξύ των άλλων εμπλεκόμενων χωρών: Κατάρ, Αίγυπτο, Ισραήλ και ΗΠΑ.

Αμέσως μετά τον θάνατο δεκάδων Παλαιστινίων αμάχων στη Γάζα την περασμένη Πέμπτη, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι χαοτικές σκηνές πρόσθεσαν επείγουσα ανάγκη στις συνομιλίες για τους ομήρους και κατάπαυση του πυρός.

«Άμεση κατάπαυση του πυρός» ζήτηση το απόγευμα της Παρασκευής, ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν. «Προσπαθούμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς για την επιστροφή των ομήρων και μια άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα για τουλάχιστον τις επόμενες έξι εβδομάδες και να επιτρέψουμε την αύξηση της βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε ο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια συνάντησης με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

Παράλληλα, ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε νωρίτερα την Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να αγωνίζονται για να επιτύχουν μια συμφωνία μέχρι το Ραμαζάνι όταν το Ισραήλ προειδοποίησε ότι οι δυνάμεις του θα επεκτείνουν τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στη Ράφα σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία.

Οι τεχνικές ομάδες εργάζονται πάνω στα βασικά στοιχεία μιας πιθανής συμφωνίας αυτή την εβδομάδα στη Ντόχα, λένε αξιωματούχοι που γνωρίζουν τις συνομιλίες. Την Τρίτη, ο εκπρόσωπος του Κατάρ Majed al-Ansari είπε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαφωνίες σχετικά με «αριθμούς, αναλογίες και μετακινήσεις στρατευμάτων [IDF]».

Πιστεύεται ότι η Χαμάς θα απαιτήσει μεγαλύτερη αναλογία Παλαιστινίων αιχμαλώτων που θα απελευθερωθούν από το Ισραήλ, εάν η Χαμάς επιθυμεί να απελευθερώσει γυναίκες ομήρους στρατιώτες του Ισραηλινού Στρατού, όπως απαιτεί το Ισραήλ.

Εκκλήσεις για έρευνα για τα πυρά στρατιωτών του Ισραήλ εν μέσω διανομής τροφίμων σε Παλαιστίνιους στη Γάζα

Την ίδια ώρα, η διεθνής κοινότητα ζητεί κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και έρευνα για τις ευθύνες μετά την τραγωδία εν μέσω διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας, όταν ισραηλινά πυρά και ποδοπάτημα πλήθους στοίχισαν τη ζωή σε 115 ανθρώπους, σύμφωνα με τη Χαμάς.

Ο Μπάιντεν ανήγγειλε χθες ότι οι ΗΠΑ θα συμμετάσχουν «τις προσεχείς ημέρες» σε αεροπορικές ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, όπου 2,2 εκατομμύρια άνθρωποι, η συντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού, απειλούνται από λιμό, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Η κατάσταση είναι πιο ανησυχητική στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου οι βομβαρδισμοί, οι μάχες και οι λεηλασίες καθιστούν τη διανομή βοήθειας στην πράξη αδύνατη.

Τα φορτία με τη βοήθεια, για τη διέλευση των οποίων απαιτείται πράσινο φως από τις αρχές του Ισραήλ, που επιβάλλουν αποκλεισμό στη Λωρίδα της Γάζας αφότου ανέλαβε την εξουσία εκεί η Χαμάς, το 2007, φθάνουν μέσω Αιγύπτου στη Ράφα, αλλά η ποσότητά τους κάθε άλλο παρά αρκεί για να καλυφθούν οι πελώριες ανάγκες.

Σύμφωνα με τη διευθύντρια της αμερικανικής υπηρεσίας για τη διεθνή ανάπτυξη (USAID), μόλις 96 φορτηγά εισέρχονταν κατά μέσον όρο στον θύλακο την ημέρα την περασμένη εβδομάδα. «Πρόκειται για κλάσμα αυτού που χρειάζεται», τόνισε η Σαμάνθα Πάουερ.

Αρκετές χώρες έχουν ήδη κάνει ρίψεις βοήθειας, ανάμεσά τους η Ιορδανία, με την υποστήριξη άλλων, όπως η Γαλλία, η Ολλανδία και η Βρετανία, καθώς και η Αίγυπτος, σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Οι ρίψεις από τον αέρα δεν μπορούν και δεν πρέπει να υποκαταστήσουν την ανθρωπιστική πρόσβαση», σχολίασε σήμερα η μη κυβερνητική οργάνωση International Rescue Committee (IRC).

Ο πόλεμος και οι ελλείψεις έχουν γονατίσει το σύστημα υγείας στη Λωρίδα της Γάζας. Δέκα παιδιά πέθαναν εξαιτίας «του υποσιτισμού και της αφυδάτωσης» τις τελευταίες ημέρες, τόνισε χθες το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

«Αποτελεσματική έρευνα»

Προχθές Πέμπτη, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ εναντίον πλήθους Παλαιστινίων που λιμοκτονούν καθώς έτρεχε προς φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια στην πόλη της Γάζας, βόρεια.

Ο απολογισμός της τραγωδίας αυτής έφθασε τους 115 νεκρούς, ενώ άλλοι 760 άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ αναγνώρισε πως υπήρξαν, κατ’ αυτόν «περιορισμένα», πυρά εναντίον του πλήθους από στρατιώτες του που «απειλούνταν» και διαβεβαίωσε ότι στην πλειονότητά τους οι νεκροί ποδοπατήθηκαν εξαιτίας του πανικού ή «παρασύρθηκαν» από φορτηγά.

Οι ΗΠΑ, ο κυριότερος σύμμαχος του Ισραήλ, αξίωσαν «απαντήσεις» από την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ επιμένουν να καλούν να κλειστεί συμφωνία για «προσωρινή κατάπαυση του πυρός».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε να διενεργηθεί έρευνα και να κηρυχθεί ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ζήτησε «ανεξάρτητη» και «αποτελεσματική» έρευνα.

Ομάδα του ΟΗΕ, η οποία επισκέφθηκε χθες τραυματίες στο νοσοκομείο Ας Σίφα, στην πόλη της Γάζας, διαπίστωσε «μεγάλο αριθμό τραυματισμών από σφαίρες», υπογράμμισε χθες ο εκπρόσωπος του κ. Γκουτέρες, ο Στεφάν Ντουζαρίκ. Πρόσθεσε πως από τους 700 που διακομίστηκαν στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, παραμένουν εκεί περίπου 200.

Πηγή: skai.gr

