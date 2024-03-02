Ο υπερφιλελεύθερος πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι ανακοίνωσε χθες Παρασκευή το κλείσιμο του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων της χώρας, του Telam, χαρακτηρίζοντάς το «πρακτορείο προπαγάνδας» της πρώην προέδρου Κριστίνα Κίρσνερ.

«Θα κλείσουμε το πρακτορείο Telam το οποίο τις τελευταίες δεκαετίες χρησίμευε ως πρακτορείο κιρσνερικής προπαγάνδας», δήλωσε ο Μιλέι σε ομιλία του ενώπιον του κοινοβουλίου, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Τον Φεβρουάριο η κυβέρνηση Μιλέι είχε επισημάνει ότι σκοπεύει «να τροποποιήσει την οργανική και λειτουργική δομή» όλων των κρατικών μέσων ενημέρωσης, περιλαμβανομένου του Telam όπως και της κρατικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης.

Το Telam ιδρύθηκε το 1945 και μετρά περισσότερους από 700 εργαζόμενους. Καθημερινά μεταδίδει περίπου 500 τηλεγραφήματα εσωτερικών ειδήσεων, 200 φωτογραφίες, βίντεο και ραδιοφωνικό περιεχόμενο.

Σύμφωνα με τον ιστότοπό του, το Telam «είναι το μοναδικό πρακτορείο της χώρας με δίκτυο ανταποκριτών σε όλες τις επαρχίες της Αργεντινής και πολλές συμφωνίες συνεργασίας με διεθνή πρακτορεία».

Όπως επίσης αναφέρει, έχουν γίνει απόπειρες να κλείσει το Telam υπό τους προέδρους Κάρλος Μενέμ, Φερνάντο ντε λα Ρούα και Μαουρίσιο Μάκρι. Το 2018 αναδιάρθρωση είχε οδηγήσει σε 357 απολύσεις, κάποιες από τις οποίες ακυρώθηκαν στη συνέχεια από τη δικαιοσύνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

