Η Τουρκία είναι έτοιμη να αναλάβει ευθύνες στο Παλαιστινιακό ως εγγυήτρια χώρα, επανέλαβε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα της Παγκόσμιας Συνόδου Κορυφής των Κυβερνήσεων (World Governments Summit, WGS), στο Ντουμπάι.

Ο Τούρκος πρόεδρος κατηγόρησε το Ισραήλ ότι δεν έχει εγκαταλείψει την πολιτική της κατοχής, του σφετερισμού και της καταστροφής εδώ και δεκαετίες και, εάν επιθυμεί διαρκή ειρήνη στην περιοχή, «πρέπει να εγκαταλείψει τα επεκτατικά όνειρα και να αναγνωρίσει την ύπαρξη ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους με βάση τα σύνορα του 1967».

«Κάθε βήμα που θα γίνει θα μείνει ατελέσφορο και το πρόβλημα δεν θα λυθεί χωρίς τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους εντός των συνόρων του 1967, κυρίαρχου και γεωγραφικά ενιαίου με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ» ανέφερε ο Ταγίπ Ερντογάν.

Στο σημείο αυτό ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε πως «ο δρόμος για την ειρήνη, την ηρεμία και την οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή μας περνάει μέσα από την ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους τονίζοντας: «Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε πει ότι είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε ευθύνη, μεταξύ άλλων και ως εγγυητές, για την εγκαθίδρυση και τη διασφάλιση της ειρήνης μαζί με τις άλλες χώρες της περιοχής».

«Έχουμε καταβάλει, καταβάλλουμε και θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια. Φιλοξενούμε συνολικά 380 ασθενείς και 344 συνοδούς τους στην Τουρκία και προσφέρουμε τη θεραπεία τους. Δεν θα αφήσουμε ποτέ τους Παλαιστίνιους αδελφούς μας απροστάτευτους, αβοήθητους και μόνους» συμπλήρωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Παράλληλα υποστήριξε ότι σήμερα υπάρχει μια Τουρκία με αναπτυσσόμενη οικονομία, ισχυρές υποδομές, αυξανόμενη αποτελεσματικότητα στη διεθνή σκηνή και καινοτομίες στον τομέα της άμυνας.

«Εδώ και χρόνια φιλοξενούμε πάνω από 4 εκατομμύρια αιτούντες άσυλο. Δεν ήταν εύκολο για τη χώρα μας, περικυκλωμένη από πύρινο κλοιό, να φτάσει στη σημερινή της θέση» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ο Τούρκος πρόεδρος, δήλωσε, τέλος ότι ο κόσμος μας διανύει μια περίοδο λυκόφωτος κατά την οποία οι αλλαγές, οι εντάσεις, οι κρίσεις και οι συγκρούσεις ακολουθούν η μία την άλλη. «Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με έναν οδυνηρό κόσμο, στον οποίο ξεσπά μια νέα κρίση πριν ακόμα να έχουμε επιλύσει την προηγούμενη» σημείωσε και προσέθεσε: «Αντιμετωπίσαμε πρόσθετα προβλήματα σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, από τις τιμές της ενέργειας μέχρι την κρίση τροφίμων, από τον αγώνα των εξοπλισμών έως την παράτυπη μετανάστευση, η Τουρκία είναι μια από τις χώρες που διαχειρίζονται αυτές τις προκλήσεις με τον καλύτερο τρόπο. Από την πρώτη κιόλας στιγμή ήμασταν υπέρ της ειρήνης, της δικαιοσύνης, της διπλωματίας και της υπέρβασης των προβλημάτων με αλληλεγγύη».

Στο Ντουμπάι, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν και ηγέτες άλλων χωρών που συμμετέχουν στη Σύνοδο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.