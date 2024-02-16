Το... ζόρι που τραβάει ο Τραμπ με το ΝΑΤΟ και η Ευρώπη

Της Αθηνάς Παπακώστα

Όχι μόνο δεν παίρνει πίσω όσα για τα οποία καυχήθηκε, το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο Αμερικανός τέως πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ αλλά τα επανέλαβε και την Τετάρτη παραμένοντας πιστός στη θέση του η Ρωσία να κάνει ό,τι θέλει, ακόμη και να επιτεθεί κατά ενός Κράτους - Μέλους του ΝΑΤΟ.

Το βράδυ της Τετάρτης, μιλώντας σε νέα προεκλογική συγκέντρωση στη Νότια Καρολίνα, το φαβορί για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών τόνισε πως «εάν δεν πληρώσουν δεν θα υπάρχει για εκείνους προστασία και ο Τζο Μπάιντεν που είπε, ότι 'αυτό είναι κακό', δεν είναι γιατί κανείς δεν πληρώνει».

O τέως ένοικος του Λευκού Οίκου επαναφέρει ψηλά στην ατζέντα το αγκάθι των αμυντικών δαπανών και κρατά αναμμένο το πράσινό του φως η Μόσχα να επιτεθεί κατά όποιου Κράτους - Μέλους του ΝΑΤΟ επιθυμεί εφόσον αυτό δεν εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις στο πλαίσιο της Συμμαχίας.

Στην Ευρώπη επικρατεί αναβρασμός καθώς συνειδητοποιεί ότι μπορεί, σε περίπτωση επιστροφής Τραμπ στον Λευκό Οίκο, να βρεθεί μόνη της και να χρειαστεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της χωρίς την πολύτιμη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών.

Κάτι τέτοιο δεν είναι ούτε απλό και ούτε και εύκολο. Αρκεί να εξετάσει κανείς το γεγονός ότι παρά τη σημαντική αύξηση αμυντικών δαπανών που έχει καταγραφεί μετά την προσάρτηση της χερσονήσου της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014, οι Ευρωπαίοι παραμένουν σε μεγάλο βαθμό απολύτως εξαρτώμενοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ό,τι αφορά στην Άμυνα.

Ήδη ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, ανακοίνωσε ότι φέτος 18 από τα 31 Κράτη – Μέλη του ΝΑΤΟ θα ξοδέψουν το 2% του ΑΕΠ τους για την Άμυνα προσθέτοντας επίσης ότι τα ευρωπαϊκά Κράτη – Μέλη της Συμμαχίας θα επενδύσουν συνολικά 380 δισεκατομμύρια δολάρια στην Άμυνα.

Χθες, Πέμπτη, οι υπουργοί Άμυνας του ΝΑΤΟ συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες. Η ανησυχία για το ενδεχόμενο ο Ντόναλντ Τραμπ να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο και να κάνει πράξη τις απειλές του να ήταν έκδηλη και το ζήτημα της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης έχει επιστρέψει στο τραπέζι των συζητήσεων.

Ενδεικτικά ο υπουργός Άμυνας της συνορεύουσας με τη Ρωσία, Εσθονίας, ανέφερε πως «η Ευρώπη οφείλει να είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τα εδάφη της».

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, αν και δήλωσε βέβαιος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να είναι σταθερός σύμμαχος, ζήτησε η Γηραιά ήπειρος να μην ακολουθήσει τον οδό της διάσπασης και να μην δράσει «αυτόνομα σε ζητήματα άμυνας». Όπως είχε εξηγήσει, μία ημέρα πριν μιλώντας στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Ρόιτερς, «Το 80% των αμυντικών δαπανών του ΝΑΤΟ προέρχονται από συμμάχους του ΝΑΤΟ εκτός ΕΕ».

Είχε, επίσης, προηγηθεί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, ο οποίος επεσήμανε ότι η Βορειοατλαντική Συμμαχία αποτελεί, για την Ουάσιγκτον, ιερή δέσμευση.

«Για όσο καιρό είμαι πρόεδρος των ΗΠΑ, εάν ο Πούτιν επιτεθεί κατά μέλος του ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υπερασπιστούν κάθε ίντσα του νατοϊκού εδάφους» τόνιζε χαρακτηριστικά.

Όμως, την ίδια ώρα, στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και το στρατόπεδο του Ντόναλντ Τραμπ έχουν, σύμφωνα με το Bloomberg, εκπονηθεί σχέδια για την επόμενη ημέρα στη Συμμαχία με τον τέως Αμερικανό πρόεδρο εκ νέου στο τιμόνι των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ειδικότερα, γράφει το Bloomberg, συζητούν μία συμμαχία δύο ταχυτήτων στην οποία το άρθρο 5 θα ισχύει μονάχα για τα Κράτη – Μέλη που έχουν επιτύχει τους στόχους των αμυντικών τους δαπανών με τον Ντόναλντ Τραμπ να επιδιώκει, παράλληλα, τον τερματισμό του εν εξελίξει πολέμου στην Ουκρανία έχοντας - εν τω μεταξύ διακόψει την παροχή της αμερικανικής βοήθειας προς το Κίεβο.

Ανεξάρτητα με το εάν ο Ντόναλντ Τραμπ θα επιστρέψει στον Λευκό Οίκο και κάνει όσα, προεκλογικά, υπόσχεται, πολλοί (αναλυτές και μη) σημειώνουν πως τα όσα δήλωσε αποτελούν καμπανάκι, αφύπνιση αλλά και ευκαιρία ώστε η Ευρώπη να θυμηθεί να ξαναβρεί τον προσανατολισμό της σε μια επικίνδυνη περίοδο για τη Δύση. Οι αμερικανικές εκλογές είναι σε εννέα μήνες και ο χρόνος μετράει ήδη αντίστροφα.

