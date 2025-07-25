Συγγνώμη στους πληγέντες της καταστροφικής πυρκαγιάς στη Λεμεσό ζήτησε ο αρχιπύραρχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, Νίκος Λογγίνος, ενώ σημείωσε πως οι συνθήκες ήταν αντίξοες και έπρεπε να εκκενωθούν 13 κοινότητες για να «μην πάθουμε ό,τι έγινε το Μάτι».

Παράλληλα, αφαίρεσε τις ευθύνες από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Υπουργό Δικαιοσύνης, λέγοντας πως ο ίδιος αποφασίζει ποιο επιχειρησιακό πλάνο πρέπει να ακολουθηθεί.

Ο κ. Λογγίνος, μιλώντας το πρωί στην κρατική τηλεόραση, ανέφερε αναλυτικά, σύμφωνα με το cyprustimes: «Ζητούμε να μας συγχωρέσουν αν δεν μπορούσαμε να ανταποκριθούμε σε όλα τα περιστατικά την ίδια στιγμή. Δεν ήταν ανεξάντλητοι οι πόροι που είχαμε. Βάζαμε κατά προτεραιότητα κάτω το τι χρειάζεται ο κάθε συμπολίτης μας. Εάν μας έλεγαν ότι κάποιος είναι εγκαυματίας θα δίναμε προτεραιότητα».

Επανέλαβε πως η πυρκαγιά ξεκίνησε από εμπρησμό, διευκρινίζοντας ότι αυτό δεν ειπώθηκε ως δικαιολογία. «Το 95% των πυρκαγιών είναι κακόβουλες ή από ανθρώπινη αμέλεια. Και η συγκεκριμένη είχε προκληθεί κακόβουλα».

Την προηγούμενη ημέρα, είπε ακόμη, έγινε κάποια προετοιμασία, μετά από ενημέρωση για ακραίες καιρικές συνθήκες.

«Από την προηγούμενη ημέρα είχα ενημερωθεί από το Τμήμα Μετεωρολογίας ότι η επόμενη θα ήταν δύσκολη λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, των ανέμων που θα επικρατούσαν και ιδιαίτερα στο σημείο όπου εξελίχθηκε η πυρκαγιά. Είχα μιλήσει με τον Επαρχιακό Λεμεσού να αυξήσουμε τα περίπολα για εκείνη την ημέρα. Παράλληλα επικοινώνησα με τον Διοικητή της μοίρας Πτητικών Μέσων και τον παρακάλεσα τα έμφορτα μέσα να πετούν συνεχώς και να μη σταματήσουν, γιατί μέχρι τις 4-5 μ.μ. σταματούν οι περιπολίες και να συνεχίσουν μέχρι το βράδυ. Κάτι που έγινε. Δυστυχώς ξεκίνησε η πυρκαγιά πιο γρήγορα».

Η Πυροσβεστική, εξήγησε, αντιμετώπιζε εκείνη τη μέρα μια δύσκολη πυρκαγιά στη Λευκωσία. «Μετά ξέσπασε η πυρκαγιά στη Λεμεσό και με βάση τα δεδομένα που είχα, κατάλαβα ότι θα εξελισσόταν δύσκολα. Δεν περιμέναμε όμως ότι θα έφθανε σε αυτά τα επίπεδα. Αμέσως έθεσα σε εφαρμογή το Σχέδιο “Πυρσός” και σε μισή ώρα αποφάσισα ότι έπρεπε να στηθεί κέντρο επιχειρήσεων. Ζήτησα από τον Αρχηγό της Αστυνομίας το μεγάλο κέντρο και ξεκίνησα να ενημερώνω όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Μετά μπήκαμε στο Σχέδιο “Ίκαρος ΙΙ”. Μίλησα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, του ανέφερα ότι μεταβαίνω στη Λεμεσό και με ενημέρωσε ότι θα έσπευδε και ο ίδιος. Το ίδιο συνέβη και με την Υπουργό Γεωργίας. Ήταν μία πρωτόγνωρη εμπειρία, στα 35 χρόνια που είμαι στην υπηρεσία, το ίδιο ίσως σας πουν πρώην διευθυντές ότι δεν έχουμε ξαναζήσει παρόμοια κατάσταση».

Το ανάγλυφο της περιοχής, συνέχισε ο κ. Λογγίνος, καθιστούν την κατάσβεση δύσκολη. «Δυστυχώς ο αέρας ήταν 6-7 μποφόρ με ριπές. Ο Πρόεδρος, ο οποίος ήρθε εκεί, είχε συνεχή επαφή με τον Υπουργό και σε κάποια στιγμή μπήκε στο αυτοκίνητό μου γιατί ήθελε να ζήσει το περιστατικό. Ήθελε να δει και να κάνει εκτίμηση. Όταν αντιλήφθηκε και ο ίδιος μαζί με τους Υπουργούς, ξεκινήσαμε να συντονίσουμε τον μηχανισμό μαζί με τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη».

Ωστόσο, υπογράμμισε ο κ. Λογγίνος, οι επιχειρησιακές αποφάσεις λαμβάνονται αποκλειστικά από τον ίδιο. «Σήμερα έχουμε έξι πτητικά μέσα ενώ κι άλλα κράτη αναμένουν να τους απαντήσουμε εάν χρειαζόμαστε επιπλέον βοήθεια. Εγώ είμαι αυτός που πρέπει να αποφασίσω εάν χρειάζεται. Επίσης στη δική μου ευχέρεια είναι εάν θα εφαρμόσω το Σχέδιο “Πυρσός” ή το “Ίκαρος”, όπως έχω κάνει. Δε μπορεί να μου πει ο Υπουργός ή ακόμη και ο Πρόεδρος για το εάν θα εφαρμόσω το Σχέδιο, είναι στη δική μου ευχέρεια».

Τέλος, σημείωσε πως: «Το κάθε σπίτι ζητούσε βοήθεια είτε γιατί είχε τραυματία, είτε γιατί καιγόταν είτε ακόμη επειδή κάποιοι δεν έφευγαν. Έπρεπε να εκκενώσουμε με ασφάλεια. Σε κάποια φάση κάνοντας τη διαδρομή από το Όμοδος προς Λεμεσό, μία απόσταση 17 χιλιομέτρων καιγόταν με δυνατούς ανέμους. Έπρεπε να εκκενωθούν όλες αυτές οι περιοχές για να μην πάθουμε όπως με το Μάτι. Επικοινώνησα με τον Αρχηγό για να σταλεί η Τροχαία και να φύγουν οι ουρές οχημάτων».

Πηγή: skai.gr

