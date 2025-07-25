Συνεχίζεται για τρίτη ημέρα η μάχη με τις φλόγες στη Λεμεσό, που άφησαν πίσω τους τεράστιες καταστροφές, που εκτείνονται στα 120 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η εικόνα σήμερα είναι καλύτερη, δεν υπάρχουν ενεργά μέτωπα και οι αναζωπυρώσεις της νύχτας αντιμετωπίστηκαν, ωστόσο η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται με όλα τα μέσα και με διεθνή βοήθεια.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέας Κεττής ανέφερε σε πρωινή ενημέρωση πως: «Κατά την διάρκεια της νύχτας αντιμετωπίστηκαν μικρές αναζωπυρώσεις εν τι γενέσει τους παρά τις κοινότητες Πάνω Κυβίδων, Άλασσας, Ζανακιάς και Ομόδους. Καθοριστική υπήρξε η συμβολή μη επανδρωμένων αεροσκαφών της Ε.Φ. που περιπολούσαν και χαρτογραφούσαν την πυρκαγιά. Τις πρώτες πρωινές απογειώθηκαν 5 πτητικά μέσα αεροπυρόσβεσης και προβαίνουν σε περιμετρικές ρίψεις στην πυρκαγιά για καλύτερη οριοθέτηση ή εκεί που κρίνεται αναγκαίο κατόπιν αξιολόγησης.

Το βράδυ τα δύο Ισραηλινά C130 προχώρησαν με ρίψεις επιβραδυντικού υλικού για σταθερότητα στην οριοθέτηση. Προβλέπεται να αυξηθούν σταδιακά και πάλι οι άνεμοι σήμερα. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν όλες στις θέσεις τους και μετακινούνται αναλόγως. Ο Αρχιπύραρχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας μεταβαίνει στο προωθημένο κέντρο συντονισμού».

Η χθεσινή νύχτα, μετά και τις επιτυχημένες ρίψεις επιβραδυντικού υγρού πυρόσβεσης από τα δύο ισραηλινά C-130 στην ορεινή Λεμεσό, άνοιξε χαραμάδα ελπίδας ότι ο εφιάλτης θα τελειώσει σύντομα.

Στη μάχη της κατάσβεσης, σύμφωνα με τη χθεσινή ενημέρωση, ήταν 14 πτητικά μέσα της Κυπριακής Δημοκρατίας, συν τρία δευτερεύοντα και επιχείρησαν άλλα 2 από την Αίγυπτο και 2 από την Ιορδανία.

Σήμερα θα συνδράμουν επιπλέον 2 εναέρια μέσα από την Ισπανία και άλλα 2 από το Λίβανο καθώς και οι 26 δασοκομάντος από την Ελλάδα, σύμφωνα με το philenews.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπρησμού και αναζητούν πληροφορίες

Παράλληλα, η κυπριακή αστυνομία ξεκίνησε έρευνα το πώς ξεκίνησε η καταστροφική πυρκαγιά και λαμβάνει καταθέσεις από πολίτες.

Χθες, Πέμπτη ο Αρχιπύραρχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Νίκος Λογγίνος, μίλησε ξεκάθαρα για εμπρησμό, αφού όπως είπε, αυτόπτες μάρτυρες οι οποίοι κάλεσαν την Πυροσβεστική Υπηρεσία, είδαν τη φωτιά να ξεκινάει από δύο σημεία, σε απόσταση 100 μέτρων το ένα από το άλλο και συγκεκριμένα κάτω από γεφύρι όπου υπάρχει σκουπιδότοπος.

Ο ίδιος έκανε λόγο για «ξεκάθαρο εμπρησμό» και τα στοιχεία των κατοίκων που διαβίβασαν τις πληροφορίες, δόθηκαν στον Αρχηγό της αστυνομίας και στο ΤΑΕ ώστε να εντοπίσουν τους μάρτυρες, ενώ ανέφερε πως στο ίδιο σημείο είχε ξεσπάσει ξανά πυρκαγιά πριν λίγες ημέρες.

Ο κ. Λογγίνος είπε πως έχει ήδη δώσει στοιχεία στην αστυνομία για διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ υπέδειξε πως έξι λεπτά μετά την κλήση που δέχθηκε η υπηρεσία του, πλήρως στελεχωμένο πυροσβεστικό όχημα βρέθηκε στο σημείο της φωτιάς, απορρίπτοντας τούς ισχυρισμούς περί καθυστέρησης και ολιγωρίας.

Πληροφορίες του philenews αναφέρουν ότι ήδη εντοπίστηκε ο πολίτης που είδε το ξέσπασμα της φωτιάς, έδωσε κατάθεση και λαμβάνονται επίσης καταθέσεις από κατοίκους της περιοχής, από πυροσβέστες που έλαβαν την πρώτη κλήση και άλλους.

Αναμένεται η ταυτοποίηση των δύο σορών

Την ίδια ώρα, η αστυνομία αναμένει την ταυτοποίηση των δύο σορών μέσω εξετάσεων DNA. Τις έρευνες διενεργεί το ΤΑΕ Λεμεσού.

Ο κοινοτάρχης Συλίκου επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για δύο κατοίκους του χωριού. Είχαν δοθεί ως αγνοούμενοι ένας άνδρας και μια γυναίκα, και οι δύο ηλικιωμένοι που διαθέτουν εξοχικό στο χωριό και ως φαίνεται στην προσπάθειά τους να απομακρυνθού, δεν τα κατάφεραν αφού το όχημά τους τυλίχτηκε από φλόγες στην Άλασσα. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η πυρκαγιά οφείλεται σε εμπρησμό, τότε η αστυνομία θα διερευνήσει υπόθεση διπλής ανθρωποκτονίας.

Επίσης, εξετάζεται κατά πόσον ο συγκεκριμένος δρόμος που διέρχονταν έπρεπε να κλείσει και αν ναι, γιατί δεν έκλεισε.





