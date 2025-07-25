Πολύ πριν τον θάνατο του, στις 22 Ιουλίου 2025, ο Όζι Όσμπορν (​​​​​Ozzy Osbourne) είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή του τα σχέδια για την κηδεία του, η οποία θα ήθελε να είναι μια γιορτή. Δεν είχε αποκαλύψει όμως αν θα ήθελε να είναι ανοιχτή, ή μία γιορτή για λίγους.

Τα σχέδια της κηδείας του δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί από την οικογένειά του και στο Μπέρμιγχαμ, η «Γέφυρα των Black Sabbath» γεμίζει καθημερινά από λουλούδια και μηνύματα στη μνήμη του Όζι.

Η οικογένειά του προσανατολίζεται σε μία ιδιωτική τελετή για να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο τους.

Σύμφωνα μάλιστα με πηγές από το φιλικό περιβάλλον της οικογένειας αναφέρουν ότι η Σάρον Οσμπορν θέλει να θάψει τον εκλιπόντα σύζυγό της στον κήπο του οικογενειακού τους σπιτιού, στο Welders του Μπακιγχαμσάιρ, όπου ο θρύλος της ροκ πέθανε «περιτριγυρισμένος από αγάπη».

Sharon Osbourne ‘wants to bury Ozzy in the garden of their UK family home’ https://t.co/6Dx9OUXxKQ — The Sun (@TheSun) July 25, 2025

«Δεν ξέρω αν θα νιώσει αρκετά δυνατή για να κάνει μία ανοιχτή κηδεία για όλους όσους θέλουν να τον αποχαιρετήσουν. Πιστεύουμε ότι μπορεί να θέλει να τον θάψει ιδιωτικά στο σπίτι, στον κήπο» δήλωσε φίλος της Όσμπορν.

Όμως, χιλιάδες φανς των Black Sabbath και του «Πρίγκιπα του Σκότους» απαιτούν να γίνει μια ανοιχτή κηδεία, ώστε να μπορέσουν και αυτοί να πουν το δικό τους «τελευταίο αντίο» στον θρυλικό χεβιμεταλά.

Ozzy Osbourne fans demand state funeral for rock legend as petition builds https://t.co/uxY1OtGBTX pic.twitter.com/f3ivV1hr8I — The Mirror (@DailyMirror) July 24, 2025

Στη Βρετανία, οι θαυμαστές του Όζι Όσμπορν ζητούν κρατική κηδεία και εθνική ημέρα πένθους προς τιμήν του θρύλου της ροκ και σε αναγνώριση της τεράστιας επιρροής του στη μουσική και τον πολιτισμό.

Μάλιστα έχουν ξεκινήσει να μαζεύουν υπογραφές, ώστε να πιέσουν ακόμα περισσότερο για μία δημόσια κηδεία.

Ορισμένοι, ακόμα πιο... πιστοι φανς, προτείνουν στις αρχές του Μπέρμιγχαμ, τη γενέτειρα του Όσμπορν όπου έδωσε και τελευταία συναυλία του, να μετονομάσουν το αεροδρόμιο της πόλης σε "Ozzy Osbourne International Airport".

Πηγή: skai.gr

