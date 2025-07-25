Μία ημέρα μετά το αεροπορικό δυστύχημα με 48 νεκρούς στην περιφέρεια Αμούρ της ρωσικής Άπω Ανατολής, νέος συναγερμός σήμανε σήμερα στην αεροπλοϊα της Ρωσίας για επιβατικό αεροπλάνο που παρουσίασε πρόβλημα στην πίεση της καμπίνας επιβατών.

Το Boeing 737 της S7 Airlines απογειώθηκε από το αεροδρόμιο του Νοβοσιμπίρσκ στη Σιβηρία με προορισμό το ρωσικό θέρετρο Σότσι.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης παρουσίασε το πρόβλημα και αναγκάστηκε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο αναχώρησης, για να «ελεγχθεί το σύστημα ελέγχου πίεσης της καμπίνας».

Στον ιστότοπο flightradar24.com φαίνεται ότι το αεροσκάφος, ένα Boeing 737 με δυναμικότητα για 176 επιβάτες που κατασκευάστηκε το 2001, προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Η αεροπορική εταιρία δήλωσε ότι ετοιμάζεται αεροσκάφος αντικατάστασης για να μεταφέρει τους επιβάτες στο Σότσι.

Το γραφείο του Εισαγγελέα Μεταφορών Δυτικής Σιβηρίας δήλωσε ότι παρακολουθεί το περιστατικό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.