All Qahera: Οι συνομιλίες για εκεχειρία στη Γάζα αναμένεται να επαναληφθούν την επόμενη εβδομάδα

Οι συνομιλίες για κατάπαυση πυρός στη Γάζα αναμένεται να επαναληφθούν την επόμενη εβδομάδα ύστερα από την αξιολόγηση από το Ισραήλ της απάντησης των μαχητών της παλαιστινιακής Χαμάς, δήλωσε πηγή από την Αίγυπτο σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό Al Qahera News TV, που πρόσκειται στο αιγυπτιακό κράτος.

Το Al Qahera μετέδωσε ότι η ισραηλινή αποστολή έφυγε μία ημέρα μετά την κίνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να ανακαλέσει τη διαπραγματευτική ομάδα για διαβουλεύσεις.

Οι ΗΠΑ, στενός σύμμαχος του Ισραήλ, επίσης ανακάλεσαν χθες την αποστολή τους από τις συνομιλίες για διαβουλεύσεις, με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ να κατηγορεί τη Χαμάς ότι δεν ενήργησε καλόπιστα στις διαπραγματεύσεις.

Η Χαμάς δήλωσε έκπληκτη από τα σχόλια του Γουίτκοφ και πρόσθεσε ότι η θέση της οργάνωσης έχει γίνει δεκτή από τους μεσολαβητές και έχει ανοίξει τον δρόμο για την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης συμφωνίας.

Και οι δύο πλευρές αντιμετωπίζουν αυξανόμενη πίεση να καταλήξουν σε συμφωνία ύστερα από σχεδόν δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου, με την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα να επιδεινώνεται δραματικά εν μέσω οξείας πείνας που έχει προκαλέσει διεθνώς σοκ, και τους Ισραηλινούς να ανησυχούν για τις συνθήκες κράτησης των ομήρων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

