Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν εντοπίσει 800 φρεάτια που οδηγούν στο τεράστιο υπόγειο δίκτυο της Χαμάς με σήραγγες και καταφύγια από τις 27 Οκτωβρίου που ξεκίνησε η χερσαία επιχείρηση στη Γάζα και έχουν καταστρέψει περισσότερα από τα μισά από αυτά, ανακοίνωσε σήμερα ο στρατός.

Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση έλεγε πριν από τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, που μετράει ήδη οκτώ εβδομάδες, ότι έχει εκατοντάδες χιλιόμετρα με σήραγγες -ένα δίκτυο που σε έκταση συγκρίνεται με το σύστημα του υπόγειου σιδηροδρόμου της Νέας Υόρκης- για προστασία και για χρήση ως επιχειρησιακή της βάση.

Αυτό τα κατέστησε πρωταρχικούς στόχους για τους ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς με διαπεραστικά πυρομαχικά και μηχανικούς του στρατού που χρησιμοποιούν ρομπότ για χαρτογράφηση ή εκρηκτικό ζελέ, το οποίο μπορεί να διασκορπιστεί στα περάσματα (των τούνελ).

"Τα φρεάτια των τούνελ εντοπίστηκαν σε περιοχές αμάχων, πολλά εκ των οποίων βρίσκονταν κοντά ή μέσα σε κτίρια όπως σχολεία, νηπιαγωγεία, τζαμιά και παιδικές χαρές", αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση ο στρατός.

Από τα περίπου 800 φρεάτια που ανακαλύφθηκαν, είπε ο στρατός, τα 500 έχουν καταστραφεί χρησιμοποιώντας μια ποικιλία από επιχειρησιακές μεθόδους περιλαμβανομένης της "ανατίναξης και της σφράγισης". Στην ανακοίνωση προστίθεται ακόμη ότι "πολλά μίλια" από βασικές διαδρομές των τούνελ έχουν καταστραφεί.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

