Αρχαίοι ελαιώνες, κήποι, πηγές νερού: Η Μονή Σινά μετράει πληγές και απώλειες

Της Δώρας Αντωνίου

Καθώς σιγά - σιγά ξεκαθαρίζει η εικόνα και γίνονται γνωστές περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την απόφαση - βόμβα του αιγυπτιακού δικαστηρίου για τη Μονή Σινά, η Σιναϊτική κοινότητα έρχεται αντιμέτωπη με το μέγεθος της απώλειας που υφίσταται. Σύμφωνα με τον νομικό σύμβουλο της Μονής, Χρήστο Κομπιλίρη, στις 25 εκτάσεις και ιδιοκτησίες που περνάνε άμεσα στη δικαιοδοσία του αιγυπτιακού δημοσίου μετά τη δικαστική απόφαση, περιλαμβάνονται: οι κήποι των Αγίων Αναργύρων με τους αρχαίους ελαιώνες, δέντρα μακραίωνης ιστορίας, από τα οποία παράγεται το ελαιόλαδο της Μονής. Οι κήποι των Αγίων Σαράντα, όπου βρίσκονται οι πηγές νερού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την αυτάρκεια της Μονής στο πολύτιμο αγαθό. Οι μεγάλοι κήποι έξω από τα τείχη της Μονής, από την καλλιέργεια των οποίων εξαρτάται η τροφοδοσία της. Οι κήποι της Μεγάλης Επιστήμης, όπου ασκήτεψε ο Αγιος Παΐσιος. Η σπηλιά του Αγίου Ιωάννη της Κλίμακος, ένα ιδιαίτερης θρησκευτικής σημασίας τοπόσημο.

Το ζητούμενο, στον απόηχο της δικαστικής απόφασης, είναι τι πρόκειται να γίνει από εδώ και στο εξής. Τη Δευτέρα αναμένεται να μεταβεί στην Αίγυπτο ελληνική αντιπροσωπεία, «για την περαιτέρω επεξεργασία της συμφωνίας, με σκοπό την ταχεία ολοκλήρωσή της», όπως αναφέρθηκε χθες από κυβερνητικές πηγές. Είχε προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι, με τον κ. Μητσοτάκη να τονίζει τη σημασία της διατήρησης του προσκυνηματικού και ελληνορθόδοξου χαρακτήρα της Μονής και την επίλυση του ζητήματος που έχει προκύψει με τρόπο θεσμικό. «Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι η λύση βρίσκεται στην ήδη καταγεγραμμένη κοινή κατανόηση των δύο πλευρών, καθώς και σε όσα είχαν συμφωνηθεί κατ΄ιδίαν και ανακοινωθεί δημοσίως κατά την επίσκεψη του Προέδρου της Αιγύπτου στην Αθήνα στις 7 Μαΐου» αναφέρεται στην ανακοίνωση που εκδόθηκε.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, η Αιγυπτιακή Προεδρία σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι «Η τηλεφωνική συνομιλία υπογράμμισε την αταλάντευτη δέσμευση της Αιγύπτου να διατηρήσει το μοναδικό και ιερό θρησκευτικό καθεστώς της Μονής της Αγίας Αικατερίνης, διασφαλίζοντας ότι αυτό θα παραμείνει ανέπαφο. Η δέσμευση αυτή ενισχύεται από την πρόσφατη δικαστική απόφαση που συνάδει με την προσήλωση της Αιγύπτου στην ιερότητα των θρησκευτικών και εκκλησιαστικών χώρων και επιβεβαιώνει τη μοναδική κληρονομιά, την πνευματική και θρησκευτική θέση της Μονής της Αγίας Αικατερίνης».

Η αιγυπτιακή πλευρά κάνει σαφή αναφορά στη δικαστική απόφαση, την οποία βάζει στην εξίσωση της συζήτησης που διεξάγεται και όπως φαίνεται, θεωρεί ότι αποτελεί, πλέον, κομμάτι της όποιας λύσης δοθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία στην οποία είχαν καταλήξει οι δύο πλευρές και της οποίας η υπογραφή καθυστέρησε, με αποτέλεσμα να εκδοθεί η δικαστική απόφαση και να διαμορφωθούν νέα δεδομένα, περιελάμβανε τα εξής σημαντικά στοιχεία:

- αναγνώριζε ιδιοκτησία της Μονής στα ακίνητα

- έκανε αναφορά στο καθεστώς λειτουργίας της και στη σημασία διατήρησης του τρόπου μοναστικής ζωής, όπως έχει αναγνωριστεί από την UNESCO

- περιελάμβανε δέσμευση των δύο μερών (της Περιφέρειας Νοτίου Σινά και της Μονής) για απόσυρση από τη δικαστική διαμάχη, που αυτομάτως θα έβαζε τέλος στη δικαστική εκκρεμότητα.

Εν ολίγοις, η συμφωνία προσδιόριζε ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο για τη Μονή και εάν είχε υπογραφεί εγκαίρως, δεν θα προέκυπτε ποτέ το δικαστικό αποτέλεσμα που τώρα υπάρχει.

Η ελληνική πλευρά θα επιδιώξει να πετύχει μια συμφωνία όσο το δυνατόν πιο κοντά στην προηγούμενη, Αυτό, άλλωστε, διαμηνύει με τις δημόσιες παρεμβάσεις της προς την Αίγυπτο. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, είναι σαφές ότι δεν μπορεί να διαταραχθεί η μεγάλης στρατηγικής και γεωπολιτικής σημασίας συμμαχία με την Αίγυπτο.

Πηγή: skai.gr

