Συνέντευξη Τύπου παραχωρεί αυτή την ώρα στον Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εν μέσω κλιμάκωσης των εντάσεων με τους Ευρωπαίους συμμάχους για τη Γροιλανδία.

Νωρίτερα, ο Τραμπ εξαπέλυσε επιθέσεις κατά κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, υποστηρίζοντας ότι η Συμμαχία «θα βρισκόταν στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας» αν δεν ήταν ο ίδιος.

Αναμένεται να αναδείξει τα επιτεύγματα της κυβέρνησής του με αφορμή την επέτειο από την ορκωμοσία του το 2025. Στους δημοσιογράφους που βρίσκονται στην αίθουσα διανεμήθηκε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα 31 σελίδων, στο οποίο απαριθμούνται –όπως αναφέρεται– «365 νίκες σε 365 ημέρες».



Κατά την έναρξη της ενημέρωσης ο Τραμπ δήλωσε ότι, κατά τον πρώτο χρόνο της επιστροφής του στον Λευκό Οίκο, «έχει κάνει περισσότερα από κάθε άλλη κυβέρνηση, με διαφορά».

«Ήταν μια καταπληκτική περίοδος», είπε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ ξεκίνησε τη συνέντευξη Τύπου επιδεικνύοντας φωτογραφίες από τη σύλληψη μεταναστών χωρίς έγγραφα που, όπως είπε, έχει συλλάβει η κυβέρνησή του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στις επιχειρήσεις της υπηρεσίας μετανάστευσης στη Μινεσότα, υποστηρίζοντας ότι έχει συλλάβει 10.000 άτομα χωρίς έγγραφα, τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι «όλοι εγκληματίες».

«Σε πολλές περιπτώσεις είναι δολοφόνοι, είναι βαρόνοι ναρκωτικών, έμποροι ναρκωτικών», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σύντομα θα μεταβεί σε «ένα όμορφο μέρος στην Ελβετία», προκαλώντας μερικά γέλια στην αίθουσα, προσθέτοντας με εμφανή ειρωνεία: «Είμαι σίγουρος ότι με περιμένουν με μεγάλη χαρά».

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται αύριο στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, όπου οι απειλές του να επιβάλει δασμούς σε συμμάχους των ΗΠΑ, εάν δεν συμφωνήσουν με το σχέδιό του για την απόκτηση της Γροιλανδία, έχουν ήδη προκαλέσει έντονες συζητήσεις.

Ακολούθως, ο Τραμπ αναφέρθηκε στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλα και κάτοχο του Βραβείου Νόμπελ, λέγοντας ότι ίσως θα μπορούσε να τη «συμπεριλάβει» με κάποιον τρόπο σε μελλοντικές πρωτοβουλίες.

«Ήμουν έντονα αρνητικός απέναντι στη Βενεζουέλα, τώρα όμως αγαπώ τη Βενεζουέλα. Συνεργάζονται μαζί μας τόσο καλά. Ήταν πραγματικά πολύ ωραίο», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

«Και μια απίστευτα καλή γυναίκα έκανε επίσης κάτι πολύ εντυπωσιακό, όπως γνωρίζετε, πριν από λίγες ημέρες. Μιλάμε μαζί της και ίσως μπορέσουμε να τη συμπεριλάβουμε με κάποιον τρόπο. Θα ήθελα πολύ να το κάνουμε αυτό, Μαρία, ίσως μπορέσουμε να το κάνουμε» πρόσθεσε.

Συνεχίζοντας τις τοποθετήσεις του στη συνέντευξη Τύπου, ο Ντόναλντ Τραμπ στράφηκε και στην οικονομία, υποστηρίζοντας ότι ο πληθωρισμός αυξήθηκε επί της προηγούμενης κυβέρνησης και ότι ο ίδιος ήταν εκείνος που τον έθεσε υπό έλεγχο μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.