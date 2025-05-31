«Από τον Ιουστινιανό που ίδρυσε το μοναστήρι μέχρι σήμερα, όλοι όσοι πέρασαν από τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά - από τον Μωάμεθ μέχρι τους Σταυροφόρους, τους Μαμελούκους, τους Μωαμεθανούς – όλοι αυτοί είχαν δεδομένο ότι το μοναστήρι ανήκει στους μοναχούς, όπως η θάλασσα ανήκει στα ψάρια της. Τώρα η αιγυπτιακή κυβέρνηση, ακολουθώντας τον φονταμενταλισμό των Αδερφών Μουσουλμάνων, το αμφισβητεί και λέει ότι είναι αιγυπτιακή εθνική περιουσία, αν και το μοναστήρι προϋπήρχε της ίδρυσης του αιγυπτιακού κράτους» δήλωσε σήμερα στον ΣΚΑΪ ο Αρχιμανδρίτη π. Πορφύριος, εκπρόσωπος Τύπου της Ιεράς Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά.

Εχθές οι μοναχοί κλείστηκαν στο συγκρότημα της Μονής για να κάνουν «εντονότερη προσευχή» (δηλαδή να μην βγαίνουν από την Εκκλησία) αλλά σήμερα το μοναστήρι είναι κανονικά ανοιχτό.

«Έχουμε εμπιστοσύνη στον Αιγύπτιο πρόεδρο Σίσι και στους χειρισμούς του Έλληνα πρωθυπουργό γιατί πάνω απ’ όλα υπάρχει μια ιστορική αλήθεια, μια πραγματικότητα και μια ιστορία 15 αιώνων που ανατρέπεται από τη δικαστική απόφαση της Αιγύπτου. Ο νομικός πολιτισμός μιλάει για συνέχεια του Δικαίου. Περνώντας ο χρόνος θα φανούν τα κίνητρα και οι αιτίες πίσω από την απόφαση».

Τα διεκδικούμενα κτήματα έξω από τη Μονή

Στην αιγυπτιακή δικαστική απόφαση αναφέρεται η δήμευση 71 ακινήτων, δορυφορικά της Μονής.

Όπως εξήγησε ο π. Πορφύριος, σε αυτά τα ακίνητα υπάρχουν Βυζαντινά και μεταβυζαντινά κτίσματα, όπως για παράδειγμα η εκκλησία που βρίσκεται στην Αγία Κορυφή - τόπος που ο Μωυσής δέχθηκε τις 10 εντολές - και το σπήλαιο που ασκήτευσε ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας.

«Μαζί με αυτά είναι και ένας ζωτικός χώρος γύρω από τη Μονή, μη φανταστείτε τίποτα σπουδαίο, με ελιές και κηπευτικά, ώστε να μπορεί να ζήσει το μοναστήρι. Μόνο για τα καντήλια μας χρειαζόμαστε 7 τόνους λάδι το χρόνο» είπε χαρακτηριστικά



