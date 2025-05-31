Η Σουηδία «χαλαρώνει» το μονοπώλιο του αλκοόλ, ένα μπουκάλι τη φορά

Εάν η Άννα Άνερφαλτ λάβει άδεια να πουλάει τζιν, ουίσκι και σναπς σε επισκέπτες στο αποστακτήριο της οικογένειάς της κοντά στο Νόρταλγιε στη Σουηδία, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνει είναι να τους προειδοποιήσει για τους κινδύνους του αλκοόλ.

Από την 1η Ιουνίου, οι μικρές ζυθοποιίες, οι αμπελώνες και τα αποστακτήρια θα μπορούν να πωλούν απευθείας στους πελάτες - η πρώτη «χαλάρωση» του μονοπωλίου αλκοόλ της Σουηδίας, που ισχύει πλέον εδώ και 100 έτη.

Όπως αναλύει το πρακτορείο Reuters, στόχος είναι η τόνωση του τουρισμού και η ανάπτυξη των μικρών επιχειρήσεων, διατηρώντας παράλληλα τον ρόλο των Systembolaget - κρατικών καταστημάτων ποτών - στον περιορισμό της πρόσβασης στο αλκοόλ και της βλάβης της δημόσιας υγείας.

«Η αλλαγή στη νομοθεσία θα έχει ως προϋπόθεση μια προειδοποίηση σχετικά με τους κινδύνους της κατανάλωσης αλκοόλ», δήλωσε η Άννα Άνερφαλτ, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Νόρταλγιε Μπρανέρι, περιγράφοντας έναν από τους όρους που τέθηκαν σε αντάλλαγμα με το δικαίωμα πώλησης.

Υποστηρίζει τους αυστηρούς ελέγχους στο αλκοόλ και δήλωσε θετική για την αλλαγή του νόμου.

«Δεν είμαι σίγουρη ότι θα επηρεάσει ιδιαίτερα τις πωλήσεις των προϊόντων μας, επειδή κάθε επισκέπτης επιτρέπεται να αγοράσει μόνο ένα μπουκάλι», είπε.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, αποστακτήρια όπως το Νόρταλγιε θα μπορούν να πωλούν ένα μπουκάλι 0,7 λίτρων απευθείας στους επισκέπτες μετά από μια ξενάγηση επί πληρωμή μεταξύ 10:00 π.μ. και 8:00 μ.μ. Οι πωλήσεις σε αμπελώνες και μικροζυθοποιίες θα περιορίζονται στα 3 λίτρα.

Μια έκθεση της κυβερνητικής επιτροπής του 2021 εκτίμησε αύξηση στις πωλήσεις αλκοόλ κατά περίπου 200.000 λίτρα ετησίως σε όλη τη Σουηδία, ή λιγότερο από το 1% των πωλήσεων στο Systembolaget.

Αμφιλεγόμενη αλλαγή

Οι Σουηδοί ανησυχούν εδώ και καιρό για τις επιπτώσεις της κατανάλωσης αλκοόλ στην υγεία, και ψήφισαν κατά της απαγόρευσης μόνο το 1922 με οριακή πλειοψηφία.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι οι αυστηρές πολιτικές για το αλκοόλ στις σκανδιναβικές χώρες, οι οποίες περιλαμβάνουν μερικούς από τους υψηλότερους φόρους κατανάλωσης αλκοόλ στην Ευρώπη, συμβάλλουν σε σχετικά χαμηλή κατανάλωση και μειώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία.

Ακόμα και μια μικρή αλλαγή στους νόμους περί αλκοόλ είναι αμφιλεγόμενη.

«Η αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ οδηγεί σε περισσότερα κοινωνικά προβλήματα», δήλωσε ο Αλεξάντερ Ογιάνε, επικεφαλής Κοινωνικών Υποθέσεων και Δημόσιας Ασφάλειας στο δημοτικό συμβούλιο της Στοκχόλμης. «Θέλουμε να μειώσουμε αυτά τα κοινωνικά προβλήματα όσο το δυνατόν περισσότερο».

Οι πολυάριθμες μικροζυθοποιίες της Στοκχόλμης θα μπορούν να πουλάνε μόνο όταν το Systembolaget είναι ανοιχτό - πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα λειτουργούν αργά το βράδυ, τα απογεύματα του Σαββάτου ή τις Κυριακές.

Η Σουηδία έλαβε εξαίρεση από τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς για την Systembolaget όταν εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1995 και ορισμένοι ανησυχούν ότι οι Βρυξέλλες θα μπορούσαν τώρα να απαιτήσουν μια μεγαλύτερη αλλαγή της νομοθεσίας.

«Το πρόβλημα δεν είναι οι πωλήσεις προϊόντων καθαυτές, αλλά πιστεύουμε ότι απειλούν το μονοπώλιο της Systembolaget», δήλωσε ο Λούκας Νίλσον, πρόεδρος του μεγαλύτερου οργανισμού για την «εγκράτεια» στη Σουηδία, IOGT-NTO.

«Τελικά, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι θα πρέπει να διαλύσουμε την Systembolaget», είπε.

Η κυβέρνηση θα επανεξετάσει τον νόμο μετά από έξι χρόνια.

Πηγή: skai.gr

