Κακοκαιρία: Μήνυμα 112 σε Μεσσηνία, Λακωνία, Κορινθία, Αργολίδα για την Τετάρτη

Την Τετάρτη αναμένεται να εκδηλωθούν τα ισχυρότερα φαινόμενα της κακοκαιρίας που θα σαρώσει την ελληνική επικράτεια

Κακοκαιρία

Να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους από το πρωί της Τετάρτης έως και το απόγευμα της ίδιας ημέρας, λόγω των καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην περιοχή, καλεί η Πολιτική Προστασία τους κατοίκους της Μεσσηνίας.

Οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 ώστε να περιορίσουν για αύριο Τετάρτη τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες. Τα φαινόμενα στην περιοχή αναμένεται να είναι έντονα, ενώ δεν αποκλείονται πλημμύρες και υπερχειλίσεις ποταμών και ρεμάτων.

Μήνυμα 112 ενόψει της αυριανής κακοκαιρίας που θα πλήξει την περιοχή εστάλη και στη Λακωνία.

Ακολούθησαν ανάλογα μηνύματα και για Κορινθία, Αργολίδα: 


 

Πηγή: skai.gr

