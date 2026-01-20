Να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους από το πρωί της Τετάρτης έως και το απόγευμα της ίδιας ημέρας, λόγω των καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην περιοχή, καλεί η Πολιτική Προστασία τους κατοίκους της Μεσσηνίας.

Οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 ώστε να περιορίσουν για αύριο Τετάρτη τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες. Τα φαινόμενα στην περιοχή αναμένεται να είναι έντονα, ενώ δεν αποκλείονται πλημμύρες και υπερχειλίσεις ποταμών και ρεμάτων.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφερειακή Ενότητα #Μεσσηνίας από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) January 20, 2026

Μήνυμα 112 ενόψει της αυριανής κακοκαιρίας που θα πλήξει την περιοχή εστάλη και στη Λακωνία.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφερειακή Ενότητα #Λακωνίας από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) January 20, 2026

Ακολούθησαν ανάλογα μηνύματα και για Κορινθία, Αργολίδα:

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφερειακή Ενότητα #Κορινθίας από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) January 20, 2026





⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφερειακή Ενότητα #Αργολίδας από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) January 20, 2026

Πηγή: skai.gr

