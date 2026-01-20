Σκληρή κριτική στο σχέδιο του Ηνωμένου Βασιλείου να παραχωρήσει στον Μαυρίκιο τις Νήσους Τσάγκος, ένα σύμπλεγμα νησιών στον Ινδικό Ωκεανό, ασκεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας την απόφαση αυτή «μεγάλη ηλιθιότητα».

Ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social: «Προκαλεί σοκ ότι ο 'λαμπρός' σύμμαχός μας στο ΝΑΤΟ, το Ηνωμένο Βασίλειο, σχεδιάζει αυτή τη στιγμή να παραχωρήσει το νησί Ντιέγκο Γκαρσία, όπου βρίσκεται μια ζωτικής σημασίας στρατιωτική βάση των ΗΠΑ, στον Μαυρίκιο - και μάλιστα ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΛΟΓΟ.

» Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Κίνα και η Ρωσία έχουν προσέξει αυτή την πράξη απόλυτης αδυναμίας. Πρόκειται για διεθνείς δυνάμεις που αναγνωρίζουν μόνο τη ΔΥΝΑΜΗ, γι’ αυτό και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, υπό την ηγεσία μου, είναι πλέον, μετά από μόλις έναν χρόνο, σεβαστές όσο ποτέ άλλοτε.

»Το να παραχωρεί το Ηνωμένο Βασίλειο εξαιρετικά σημαντική γη είναι πράξη ΜΕΓΑΛΗΣ ΗΛΙΘΙΟΤΗΤΑΣ και αποτελεί ακόμη έναν, σε μια πολύ μακρά σειρά, λόγο εθνικής ασφάλειας για τον οποίο η Γροιλανδία πρέπει να αποκτηθεί.

» Η Δανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της πρέπει να ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΣΩΣΤΟ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»

Όπως σημειώνει το BBC, πέρυσι ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα ήταν διατεθειμένος να στηρίξει τη συμφωνία του Ηνωμένου Βασιλείου για την παραχώρηση της κυριαρχίας των Νήσων Τσάγκος στον Μαυρίκιο.



Πηγή: skai.gr

