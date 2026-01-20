Ακυρώσεις ακτοπλοϊκών δρομολογίων λόγω κακοκαιρίας

Δεμένα στα λιμάνια θα παραμείνουν, αύριο, τα πλοία.

Με νεότερη ενημέρωση από το λιμάνι του Πειραιά, ακυρώθηκαν όλα τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια έως και τις 20:00 αύριο το βράδυ προς τα νησιά του Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Προς τον Αργοσαρωνικό, κανένα ταχύπλοο δεν θα εκτελέσει δρομολόγιο, τουλάχιστον έως τις 17:00.

Παράλληλα, από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου έχουν ακυρωθεί όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια πλοίων

Πηγή: skai.gr

