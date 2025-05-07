Μητσοτάκης: Υπογράψαμε με τον Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι διακήρυξη

Tον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι, υποδέχθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Υπογράψαμε Διακήρυξη για τη Στρατηγική Εταιρική Σχέση Αθήνας- Καΐρου», επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις που πραγματοποίησε με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, μετά τις εργασίες της ολομέλειας του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Αιγύπτου. Το κλίμα μεταξύ των δύο πλευρών ήταν θερμό, και ανταλλάγησαν απόψεις για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

«Οι σχέσεις Ελλάδας και Αιγύπτου είναι σχέσεις πολύ βαθιές στην ιστορία και με πολύ δυνατά κλαδιά που αποδίδουν καρπούς στο παρόν και είναι πολύ έτοιμα να απλωθούν ακόμη πιο μακριά στο μέλλον» ανέφερε αρχικά ο κ. Μητσοτάκης. «Με την κοινή διακήρυξη για στρατηγική συνεργασία επιβεβαιώνουμε έμπρακτα την κοινή βούληση να αναβαθμίσουμε ακόμη περισσότερο τη στενή συνεργασία μας. Ανοίγουμε νέους δρόμους σε πολλά πεδία, από την ενέργεια και τη ναυτιλία μέχρι την εκπαίδευση, τον πολιτισμό αλλά και τις διμερείς εμπορικές μας σχέσεις, τις οποίες συμφωνήσαμε να εξασκούμε εντατικά, ώστε να μπορέσουμε να τις κάνουμε ακόμα πιο ισχυρές».

«Θέλω να τονίσω ότι με την Αίγυπτο έχουμε μια πολύ στενή συνεργασία σε πολύ κρίσιμα ζητήματα της περιοχής, τα οποία προσεγγίζουμε πάντα σύμφωνα με τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου. Πριν από 5 χρόνια υπογράψαμε μια συμφωνία οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών. Μια συμφωνία υποδειγματική, σημαντική για ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο, η οποία αποδίδει καρπούς και για τις δυο χώρες μας. Μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου υπάρχουν υγιείς βάσεις για να συνεχίσουμε μαζί συντονισμένα να αντιμετωπίσουμε τις κοινές μας προκλήσεις. Σήμερα Αθήνα και Κάιρο βρίσκονται στην ίδια όχθη».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Αγία Αικατερίνη στο Σινά, καθώς όπως είπε, οι άνθρωποι στην Αίγυπτο τα τελευταία 10 χρόνια πιστεύουν ότι θα πρέπει να γίνει σεβαστή η πολυφωνία. «Επιτρέψτε μου μια ειδική αναφορά στη Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη διατήρηση της Μονής και του ελληνορθόδοξου χαρακτήρα της».

«Θέλω να ευχαριστήσω την Αίγυπτο για τη διαχρονική στήριξή της στο Κυπριακό. Ξέρουμε πως μια βιώσιμη εξέλιξη θα λειτουργούσε όχι μόνο προς όφελος της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και ολόκληρης της Ανατολικής Μεσογείου. Για αυτό και δεν μπορούν και σήμερα ακόμα να διακινούνται μη αποδεκτές θέσεις περί δυο κρατών, ούτε και προκλητικές δηλώσεις οι οποίες τελικά το μόνο που επιτυγχάνουν είναι να φορτίζουν το κλίμα προσέγγισης και διαλόγου. Να το πω διαφορετικά, κανένα παράνομο τετελεσμένο δεν μπορεί να έχει ισχύ στο μέλλον».

«Συζητήσαμε για τον ρόλο της Αιγύπτου σε μια νέα εκεχειρία στη Γάζα», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. «Η Ελλάδα υποστηρίζει το αραβικό σχέδιο για την ανοικοδόμηση της Γάζας μόλις επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός. Η πρώτη προτεραιότητα είναι να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και να αποκατασταθεί η ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους πολίτες». Πρόσθεσε ότι το σχέδιο αποτελεί μια ρεαλιστική βάση συζήτησης για την επόμενη ημέρα του πολέμου.

Κοινές είναι οι θέσεις των δύο κρατών για τις εξελίξεις στη Συρία, είπε στη συνέχεια, ζητώντας να λογοδοτήσουν όσοι παραβιάζουν τα θρησκευτικά δικαιώματα των μειονοτήτων. Τέλος, αναφέρθηκε στη σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση στην αξία της ναυσιπλοΐας και στον τομέα της ενέργειας όπου υπάρχουν πολλά έργα κοινού ενδιαφέροντος, όπως έργα μεταφοράς και αποθήκευσης του διοξειδίου του άνθρακα και κοινές πρωτοβουλίες που μπορούμε να αναλάβαμε.

«Αισθανόμαστε ότι υποδεχόμαστε έναν πραγματικό φίλο. Έχει σημασία να είμαστε ευθυγραμμισμένοι σε ένα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον. Εκφράζω τα συγχαρητήριά μου για τα εγκαίνια του αιγυπτιακού μουσείου. Θα είμαστε μαζί σας σ' αυτή τη σημαντική στιγμή για τη χώρα σας», κατέληξε ο πρωθυπουργός.

Σίσι: Η στρατηγική μας σχέση με την Ελλάδα βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και την ιστορική εμπιστοσύνη

Με θερμά λόγια για τις σχέσεις Ελλάδας – Αιγύπτου μίλησε ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι. Ο Αιγύπτιος πρόεδρος εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την υποδοχή, σημειώνοντας πως η ίδια η συνάντηση αποτελεί απόδειξη των εξαιρετικών σχέσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές.

«Είμαστε αποφασισμένοι να έχουμε αυτή τη στρατηγική σχέση με την Ελλάδα, με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η συνεργασία αυτή δεν είναι ευκαιριακή αλλά έχει βαθιές ρίζες. Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε τη στήριξη που είχε προσφέρει η Ελλάδα το 2011, μεταφέροντας –μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης– τις θέσεις της Αιγύπτου, γεγονός που, όπως είπε, «αποδεικνύει πόσο ιστορικές είναι οι σχέσεις μας».

Ο Αλ Σίσι έκανε ειδική αναφορά στη Μονή της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά, επισημαίνοντας πως έχει δεχθεί απειλές τα τελευταία χρόνια, και στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη προστασίας της θρησκευτικής ελευθερίας και πολυφωνίας στην Αίγυπτο. Όπως ανέφερε, η κυβέρνησή του έχει δώσει έμφαση στη δημιουργία χώρων λατρείας τόσο για μουσουλμάνους όσο και για χριστιανούς, επισημαίνοντας την ανάγκη συνύπαρξης και σεβασμού των θρησκευτικών κοινοτήτων.

Αναφερόμενος στη διακήρυξη που υπεγράφη με την Ελλάδα, υπογράμμισε πως αυτή εδραιώνει περαιτέρω τους δεσμούς των δύο χωρών και θέτει το θεμέλιο για συνεργασία σε μια σειρά κρίσιμων τομέων. Μεταξύ αυτών, ξεχώρισε την ενέργεια και ειδικότερα τη συνεργασία για το φυσικό αέριο, τη διακρατική συμφωνία για την απασχόληση Αιγύπτιων εργατών γης στην Ελλάδα, καθώς και τη συντονισμένη δράση για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και της παράνομης μετανάστευσης.

Σε ό,τι αφορά τη γεωπολιτική αστάθεια στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, ο Αιγύπτιος πρόεδρος εμφανίστηκε ιδιαίτερα ανήσυχος για την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας. Ζήτησε την άμεση επίτευξη εκεχειρίας, την απελευθέρωση των ομήρων και την παραμονή των αμάχων στις εστίες τους, απορρίπτοντας κάθε ενδεχόμενο εκτοπισμού τους. «Οφείλουμε να σεβαστούμε το διεθνές δίκαιο», είπε, προσθέτοντας πως η μόνη βιώσιμη λύση είναι η λύση των δύο κρατών και η ανοικοδόμηση της Γάζας με διεθνείς εγγυήσεις.

Η Ελλάδα και η Αίγυπτος πρόκειται να υπογράψουν κοινή διακήρυξη για στρατηγική συνεργασία, καθώς οι δύο χώρες επιδιώκουν να ενισχύσουν τον πολιτικό τους συντονισμό για τη διατήρηση της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε νωρίτερα ο πρόεδρος της Αιγύπτου.

«Οι σχέσεις μας είναι παραδοσιακές και ιστορικές. Υπάρχει η βάση για να ενισχύσουμε αυτή τη σχέση», δήλωσε ο Σίσι κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα. «Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να υπογράψουμε κοινή διακήρυξη για μια στρατηγική συνεργασία».

Όπως αναφέρει το Reuters, σύμφωνα με Έλληνα κυβερνητικό αξιωματούχο, οι δύο ηγέτες αναμένεται να επαναβεβαιώσουν την κοινή τους θέση σχετικά με την ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου για την προώθηση της ειρήνης σε μια ταραγμένη περιοχή, εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Γάζα.

Η μετανάστευση αναμένεται επίσης να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των διμερών συνομιλιών, καθώς οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ανησυχούν εδώ και καιρό για τον κίνδυνο αποσταθεροποίησης στην Αίγυπτο, μια χώρα 106 εκατομμυρίων κατοίκων, όπου οι οικονομικές δυσχέρειες έχουν οδηγήσει όλο και περισσότερους στην απόφαση να μεταναστεύσουν.

Η Αίγυπτος έχει ουσιαστικά διακόψει τη ροή παράτυπης μετανάστευσης από τις βόρειες ακτές της από το 2016, ωστόσο τα ελληνικά νησιά της Κρήτης και της Γαύδου έχουν καταγράψει απότομη αύξηση στις αφίξεις μεταναστών, κυρίως από το Αφγανιστάν και την Αίγυπτο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε πέρυσι ένα πακέτο χρηματοδότησης ύψους 7,4 δισεκατομμυρίων ευρώ και αναβάθμιση των σχέσεων με την Αίγυπτο, στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού των μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη. Τον περασμένο μήνα, η εκτελεστική της εξουσία ενέταξε την Αίγυπτο, παρά τις επικρίσεις για το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στη λίστα των «ασφαλών χωρών», στις οποίες μπορούν να επιστραφούν οι απορριφθέντες αιτούντες άσυλο.

Συνάντηση Αλ Σίσι με Τασούλα

Νωρίτερα ο Αλ Σίσι είχε συνάντηση και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος τον υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο

Κατά τη συνάντηση ο κ. Τασούλας είπε ότι «η μακραίωνη σχέση μας, που έχει περάσει τη δοκιμασία αιώνων, χαρακτηρίζεται κατ' εξοχήν από τις σχέσεις φιλίας και συνεργασίας. Αυτές οι σχέσεις καλής γειτονίας είναι τελικά όλη η ουσία των αρχών και των προβλέψεων του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, στον οποία εδώ και δεκαετίες, αλλά και σήμερα, η ανθρωπότητα έχει επενδύσει πάρα πολλές ελπίδες. Αυτή ωστόσο η υποδειγματική σχέση, κύριε Πρόεδρε, έχει ακόμη περιθώρια βελτιώσεως».

«Βλέποντας τους εκπροσώπους των κυβερνήσεων των δύο χωρών και αντιλαμβανόμενος τις επόμενες συναντήσεις που θα έχετε στο πρωθυπουργικό γραφείο, σκέφτομαι πως αυτό το περιθώριο βελτίωσης πιάνει μεγάλη γκάμα, μεγάλη θεματική όπως η ασφάλεια, όπως η ενέργεια, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός και αξίζει τον κόπο όλα αυτά να ενταθούν και να κάνουν τη σχέση μας ακόμη πιο ενδιαφέρουσα, ακόμη πιο γόνιμη» σημείωσε ο κ. Τασούλας και προσέθεσε:

«Ένα άλλο θέμα που αξίζει να αναφερθούμε, κύριε Πρόεδρε, είναι η κατάσταση στην ευρύτερη περιφέρειά μας, στη γειτονιά μας, η οποία εμπνέει πολλές ανησυχίες και που ξέρω πως το ενδιαφέρον της χώρας σας, η οποία ασκεί μεγάλη επιρροή στην περιοχή αυτή της Μεσογείου, στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική, ενδιαφέρεται για την επικράτηση της ειρήνης, ενδιαφέρεται για την επιστροφή των ομήρων, όπως και η δική μας χώρα. Ενδιαφέρεται για την κατάπαυση του πυρός και όλες αυτές οι παραδοχές, όλες αυτές οι παράμετροι αξίζει να συμπεριληφθούν σε μια ανταλλαγή απόψεων για να δούμε πώς οι χώρες μας, που είναι αφοσιωμένες στις αρχές του ειρηνικού διαλόγου και της ειρηνικής συνύπαρξης, θα μπορέσουν να συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση στην ευρύτερη περιοχή μας».

Από την πλευρά του ο Αλ Σίσι ευχαρίστησε τον Έλληνα ομόλογό του για την υποδοχή και υπενθύμισε ότι επισκέπτεται την Ελλάδα για 5η φορά, απόδειξη της καλής σχέσης των δύο χωρών.

«Θέλω να μου επιτρέψετε να απευθύνω θερμό χαιρετισμό στον φίλο ελληνικό λαό» είπε ο Αιγύπτιος πρόεδρος και στη συνέχεια ανάφερε ότι η Αίγυπτος τάσσεται υπέρ της ειρήνης και ο συντονισμός των Αιγύπτου- Ελλάδας αποβλέπει στη σταθερότητα της περιοχής, ενώ σημείωσε ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης των σχέσεων των δύο χωρών.

Ακόμα αναφέρθηκε στο θέμα της Γάζας λέγοντας ότι γίνονται προσπάθειες για την κατάπαυση του πυρός και την επιστροφή των ομήρων, ενώ για το μεταναστευτικό είπε ότι υπάρχουν 9 εκατ. άνθρωποι που θέλουν να φύγουν από τη Γάζα και να πάνε στην Αίγυπτο. «Εμείς θέλουμε οι Παλαιστίνιοι να μείνουν στη Λωρίδα της Γάζας» τόνισε στο πλαίσιο αυτό.

Από το 2016 η Αίγυπτος δεν ήταν μια γέφυρα για να φύγουν οι μετανάστες προς την Ευρώπη, σημείωσε ακόμα ο κ. Αλ Σίσι συμπληρώνοντας «αυτό για εμάς είναι ένα ηθικό και ανθρωπιστικό θέμα. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα στους Ευρωπαίους εταίρους μας»

«Εμείς λέμε να αντιμετωπίσουμε την παράνομη μετανάστευση, αλλά συντονισμό χρειάζεται και η νόμιμη μετανάστευση» συνέχισε ο Αιγύπτιος πρόεδρος.

«Και εμάς και την Ελλάδα μας ενδιαφέρει η σταθερότητα» κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

