Δέκα κολομβιανοί απόστρατοι συγκαταλέγονται στους συλληφθέντες στο δυτικό Μεξικό, περιοχή την οποία λυμαίνεται ισχυρό καρτέλ των ναρκωτικών, ανακοίνωσαν χθες ο στρατός και η τοπική κυβέρνηση, μερικές ημέρες έπειτα από έκρηξη νάρκης κατά προσωπικού με αποτέλεσμα να σκοτωθούν έξι μεξικανοί στρατιωτικοί.

Συνολικά «συνελήφθησαν 17 πρόσωπα, ανάμεσά τους 12 αλλοδαποί, συμπεριλαμβανομένων 10 πρώην στρατιωτικών», ανέφερε ο στρατός. Η κυβέρνηση της πολιτείας Μιτσοακάν διευκρίνισε από την πλευρά της πως οι απόστρατοι έχουν «κολομβιανή εθνικότητα».

Έκρηξη νάρκης την Τρίτη καθώς περνούσε από το σημείο όπου είχε τοποθετηθεί τεθωρακισμένο όχημα της μεξικανικής Εθνικής Φρουράς στοίχισε τη ζωή σε έξι στρατιωτικούς, ανέφερε εσωτερικό έγγραφο των ενόπλων δυνάμεων που συμβουλεύτηκε το Γαλλικό Πρακτορείο μια ημέρα αργότερα.

Έξι αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα εστάλησαν στην περιοχή όπου έγινε η επίθεση για να παρασχεθεί «υποστήριξη» στα μέλη τους που επιχειρούσαν επί του πεδίου, κατά το έγγραφο.

Η σύλληψη των 17 υπόπτων έγινε στην περιοχή Λος Ρέγες, στα σύνορα των πολιτειών Μιτσοακάν και Χαλίσκο, όπου δρα μια από τις πιο ισχυρές συμμορίες στο Μεξικό, το Καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (ΚΝΓΧ).

Πρόκειται για τη μια από τις οκτώ λατινοαμερικάνικες συμμορίες –έξι μεξικανικές– που χαρακτηρίστηκαν επίσημα «τρομοκρατικές οργανώσεις» από τις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο.

Πέρα από τις 17 συλλήψεις, ο στρατός ανακοίνωσε ότι κατασχέθηκαν 41 εκρηκτικοί μηχανισμοί, καθώς και τουφέκια εφόδου.

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ εξέφρασε αλληλεγγύη στα θύματα και στους οικείους τους και καταδίκασε την Τετάρτη τη χρήση «εκρηκτικών μηχανισμών» εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας, αποφεύγοντας να επιρρίψει ευθύνες σε κάποια συμμορία ονομαστικά.

Οι μεξικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν υποστεί αρκετές ακόμη απώλειες σε παρόμοιες ενέργειες κατά το παρελθόν.

Τον Οκτώβριο του 2023, οι αρχές στη Μιτσοακάν ανακοίνωναν πως εξαρθρώθηκε «κολομβιανός πυρήνας» ειδικευμένος «στην κατασκευή εκρηκτικών» και στην τοποθέτησή τους «σε drones».

Η παρουσία Κολομβιανών, ιδίως απόστρατων, τόσο στα μεξικανικά καρτέλ όσο και σε πολύ μακρινές εμπόλεμες ζώνες, όπως η Ουκρανία, ή η Υεμένη, μεγεθύνεται τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τις αρχές και ειδικούς.

Ο αφοπλισμός και η διάλυση της πρώην οργάνωσης ανταρτών FARC και η μείωση του προϋπολογισμού για την Άμυνα στην Μπογοτά εξηγούν, εν μέρει, την αναζήτηση ευκαιριών από κολομβιανούς μισθοφόρους, εξηγεί στο Γαλλικό Πρακτορείο ο σύμβουλος για θέματα ασφαλείας Νταβίντ Σαουσέδο.

Το 2023, ομάδα κολομβιανών πληρωμένων δολοφόνων σκότωνε στον Ισημερινό τον υποψήφιο για την προεδρία Φερνάντο Βιγιαβισένσιο. Το 2021, κολομβιανοί μισθοφόροι δολοφονούσαν τον πρόεδρο της Αϊτής, τον Ζοβενέλ Μοΐζ.

