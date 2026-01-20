Ο κατευνασμός αποτελεί πάντα ένδειξη αδυναμίας και η Ευρώπη δεν επιτρέπεται να είναι αδύναμη, ούτε απέναντι στους εχθρούς της ούτε απέναντι στους συμμάχους της, υπογράμμισε σήμερα ο πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένη χώρα.

«Ο κατευνασμός δεν οδηγεί σε αποτελέσματα, παρά μόνο σε ταπείνωση», ανέφερε ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, συμπληρώνοντας πως στην παρούσα φάση είναι επιτακτική ανάγκη η Ευρώπη να δείξει αυτοπεποίθηση.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τουσκ σημειώθηκε με φόντο την κλιμάκωση της διατλαντικής αντιπαράθεσης για το μέλλον της Γροιλανδίας, αφότου ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενέτεινε την προσπάθειά του να αποκτήσουν οι ΗΠΑ το τεράστιο νησί της Αρκτικής από τη σύμμαχό τους στο ΝΑΤΟ, Δανία, απειλώντας με επιπρόσθετους δασμούς οκτώ ευρωπαϊκές χώρες που αντιτάχθηκαν στα σχέδιά του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.