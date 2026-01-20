Champions League: Μεγάλη νίκη 2-0 επί της Λεβερκούζεν και ο Ολυμπιακός ελπίζει σε πρόκριση

Δεύτερη συνεχόμενη νίκη για τον Ολυμπιακό στη league phase του Champions League και πλέον ελπίζει βάσιμα στην πρόκριση στην επόμενη - ενδιάμεση - φάση του θεσμού. Με τη γνωστή του τακτική, ασφυκτική πίεση σε όλο τον αγώνα μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, επικράτησε 2-0 της Λεβερκούζεν που σε γενικές γραμμές ήταν καλύτερη, αλλά ήταν άστοχη και επιπόλαιη στην τελική ενέργεια με τον Τζολάκη να κάνει το καθήκον του όποτε χρειάστηκε.

Τα δύο γκολ του πρώτου ημιχρόνου που ουσιαστικά καθόρισαν το αποτέλεσμα μπήκαν στην αρχή και στο τέλος. Το πρέσινγκ του Τσικίνιο είχε για κέρδος ένα κόρνερ από το οποίο προήλθε το 1-0 με εκτέλεση του Ροντινέι και κεφαλιά του Κοστίνια στο 2'. Στις καθυστερήσεις, ο Ολυμπιακός έπαιξε καλή άμυνα, ο Ροντινέι έβγαλε την τέλεια πάσα και ο Ταρέμι με δυνατό σουτ τίναξε τα γερμανικά δίχτυα. Στο δεύτερο μέρος, ο Ολυμπιακός έπαιξε άμυνα χαμηλά, κοντά στην περιοχή του και κράτησε με άνεση το αποτέλεσμα, καθώς οι Γερμανοί έφταναν κοντά στα καρέ του Τζολάκη, αλλά δεν έβρισκαν τελικές.

Ο Ολυμπιακός είναι πλέον 22ος με 8 πόντους και είναι σε κατάσταση πρόκρισης, ωστόσο υπάρχουν ομάδες που απόψε το βράδυ παίζουν και μπορούν να τον προσπεράσουν. Όλες, ωστόσο, έχουν πολύ δύσκολα παιχνίδια και είναι ξεκάθαρα αουτσάιντερ.

Η Καραμπάγκ έχει 7 βαθμούς (έναν λιγότερο) και υποδέχεται την Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Η Μπενφίκα έχει 6 βαθμούς και παίζει στο Τορίνο με τη Γιουβέντους.

Η Πάφος έχει 6 βαθμούς και παίζει στο Λονδίνο με την Τσέλσι.

Η Ουνίον Σεντ Γκιλουάζ έχει 6 βαθμούς και παίζει στο Μόναχο με την Μπάγερν.

Η Αθλέτικ Μπιλμπάο έχει 5 βαθμούς και παίζει στο Μπέργκαμο με την Αταλάντα.

Αν τον προσπεράσουν μόνο δύο ομάδες, τότε με νίκη στο Άμστερντάμ επί του Άγιαξ στην τελευταία αγωνιστική θα περάσει. Ακόμη κι αν τον περάσουν τρεις ομάδες, πάντως, με τη νίκη επί του Αίαντα πολύ δύσκολα θα χάσει την πρόκριση, ενώ με ισοπαλία ή ήττα θα βγουν κομπιουτεράκια. Ο Άγιαξ ωστόσο έχει κι αυτός κίνητρο την πρόκριση.

