Κάιρο: Η επίσκεψη Σίσι στην Αθήνα αναβαθμίζει τη στρατηγική εταιρική σχέση Αιγύπτου-Ελλάδας

Ο πρέσβης της Αιγύπτου στην Ελλάδα, Ομάρ Αμέρ, επισήμανε ότι η επίσκεψη του προέδρου Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι στην Αθήνα θα αναβαθμίσει τη στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ των δύο εθνών.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Αλ Σίσι, υπεγράφησαν μνημόνια κατανόησης σε τομείς όπως ο πολιτισμός, η ναυτιλία, οι τηλεπικοινωνίες και η πληροφορική.

Μιλώντας στο Πρακτορείο Ειδήσεων Μέσης Ανατολής (MENA) την Τετάρτη, ο πρέσβης Αμέρ δήλωσε ότι η επίσκεψη περιλαμβάνει την έναρξη του Συμβουλίου Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου Αιγύπτου-Ελλάδας, το οποίο θα «αναβαθμίσει ποιοτικά» τους πολιτικούς και οικονομικούς δεσμούς μεταξύ των δύο εθνών.

Επισήμανε τους μακροχρόνιους ιστορικούς και γεωγραφικούς δεσμούς μεταξύ των δύο κρατών ως βάση για μια εταιρική σχέση και συνεργασία σε διάφορους τομείς, τους οποίους χαρακτήρισε «ολοκληρωμένους» και «στρατηγικούς».

Ο Αιγύπτιος αξιωματούχους αναφέρθηκε στην επιλογή της Αιγύπτου από τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την πρώτη του επίσκεψη στη Μέση Ανατολή μετά την επανεκλογή του τον Ιούλιο του 2023.

Πρόσθεσε ότι ακολούθησε η συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής Ειρήνης του Καΐρου τον Οκτώβριο του ίδιου έτους και η έναρξη της Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Αιγύπτου.

Οικονομική και ενεργειακή συνεργασία

Το διμερές εμπόριο μεταξύ των δύο εθνών αυξήθηκε στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024, από 1,925 δισεκατομμύρια ευρώ το προηγούμενο έτος, με την Αίγυπτο να καταγράφει εμπορικό πλεόνασμα 344 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι ελληνικές επενδύσεις στην Αίγυπτο ανήλθαν σε 225 εκατομμύρια ευρώ τον Φεβρουάριο του 2025, εκτείνοντας σε 226 εταιρείες.

Οι αιγυπτιακές επενδύσεις στην Ελλάδα, κυρίως σε ακίνητα, έφτασαν τα 38 εκατομμύρια ευρώ.

Στο μεταξύ, η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών συνέχισε να επεκτείνεται.

Οι δύο χώρες υπέγραψαν επίσης συμφωνία για τη χρηματοδότηση μελετών σκοπιμότητας για το έργο διασύνδεσης GREGY, το οποίο στοχεύει στην εξαγωγή αιγυπτιακής καθαρής ενέργειας στην Ευρώπη.

Το έργο καταχωρήθηκε από την ΕΕ ως έργο κοινού ενδιαφέροντος στα τέλη του 2023, απελευθερώνοντας χρηματοδοτική στήριξη.

Τον Απρίλιο του 2025, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) υπέγραψε συμφωνία επιχορήγησης με την ELICA INTERCONNECTOR του Ομίλου Κοπελούζου για τη χρηματοδότηση αρχικών μελετών.

Η Αίγυπτος και η Ελλάδα συνεργάζονται επίσης στον ενεργειακό τομέα ως κράτη μέλη στο Φόρουμ Φυσικού Αερίου της Ανατολικής Μεσογείου.

Περιφερειακός συντονισμός

Ο Πρέσβης Άμερ τόνισε στο MENA την ισχυρή ευθυγράμμιση σε περιφερειακά ζητήματα μεταξύ Καΐρου και Αθήνας, ιδίως στη Λιβύη και τη Γάζα.

Είπε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει τις θέσεις της Αιγύπτου, και επαίνεσε τις διπλωματικές και ανθρωπιστικές προσπάθειες του Καΐρου στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου ανοικοδόμησης.

Η Ελλάδα συμμετείχε στη Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη του Καΐρου τον Οκτώβριο του 2023 και σε μια υπουργική διάσκεψη για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα (Δεκέμβριος 2024).

Σχετικά με τη Λιβύη, ο Άμερ είπε ότι η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στη θέση της Αιγύπτου και διαβουλεύεται τακτικά με το Κάιρο.

Μια διμερής συμφωνία μετανάστευσης επέτρεψε σε 5.000 Αιγύπτιους εργάτες στη γεωργία να εργαστούν νόμιμα στην Ελλάδα μέσω ενός δομημένου εποχιακού προγράμματος.

Τριμερής πλατφόρμα με την Κύπρο

Ο Amer τόνισε επίσης στο MENA τη σημασία του τριμερούς μηχανισμού συνεργασίας με την Ελλάδα και την Κύπρο, ο οποίος ξεκίνησε το 2014 και βρίσκεται τώρα στον δέκατο γύρο του.

Περιέγραψε την πλατφόρμα ως βασικό μέσο για πολιτικό, οικονομικό και στρατιωτικό συντονισμό μεταξύ των τριών χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο εν μέσω περιφερειακής αστάθειας και ανησυχιών για την ενεργειακή ασφάλεια.

Τόνισε επίσης την πολιτιστική πρωτοβουλία Nostos: Reviving Roots, η οποία ξεκίνησε το 2018 για να επανασυνδέσει τους Έλληνες και τους Κυπρίους με τις αιγυπτιακές τους ρίζες.

Ο μηχανισμός έχει αναβαθμιστεί σε επίπεδο υπουργού Εξωτερικών, με τακτικές διαβουλεύσεις μεταξύ των τριών χωρών.

Ο διπλωματικός αντιπρόσωπος της Αιγύπτου στην Αθήνα τόνισε ότι οι κοινές δηλώσεις κορυφής αντικατοπτρίζουν σταθερά τον ευρύτερο περιφερειακό ρόλο της Αιγύπτου και την αυξανόμενη ευθυγράμμιση με τους Ευρωπαίους εταίρους.

