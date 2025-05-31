Την ανάγκη να προστατευτεί με θεσμικό τρόπο «ο ελληνορθόδοξος και προσκυνηματικός χαρακτήρας της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης στο Σινά», υπογράμμισε στο ΕΡΤΝews και την εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ασκώντας ταυτόχρονα έντονη κριτική στην αντιπολίτευση για «ανεύθυνη και πρόχειρη στάση» αναφορικά με τις εξελίξεις γύρω από το ζήτημα.

Παράλληλα αναφέρθηκε και στην προανακριτική λέγοντας ότι «η δική μας κοινοβουλευτική ομάδα θα υπερψηφίσει την πρόταση της ΝΔ».

«Ο πρωθυπουργός τόνισε ξεκάθαρα στον Αιγύπτιο ομόλογό του ότι για εμάς προέχει η διατήρηση του ελληνορθόδοξου και προσκυνηματικού χαρακτήρα της Ιεράς Μονής της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά», σχολίασε ο κ. Μαρινάκης σημειώνοντας ότι από την 7η Μαΐου υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο ηγετών για επίλυση του ζητήματος μέσω θεσμικών διαύλων και με σεβασμό στις θρησκευτικές παραδόσεις.

Όπως τόνισε, «αντιπροσωπεία θα μεταβεί τη Δευτέρα στην Αίγυπτο για τις τελικές συζητήσεις», εκφράζοντας την αισιοδοξία του για τη θετική έκβαση της υπόθεσης και την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της Μονής.

«Η Μονή αυτή είναι μία από τις πιο εμβληματικές Ορθόδοξες μονές στον κόσμο και νομίζω απηχεί τις ευαισθησίες κάθε Έλληνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιτέθηκε παράλληλα στα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία, όπως είπε, «έσπευσαν να βγάλουν ανακοινώσεις πριν καν διαβάσουν την απόφαση», σημειώνοντας ότι «δυστυχώς, δεν ήταν η πρώτη φορά και φοβάμαι πως δεν θα είναι και η τελευταία που πολιτεύονται με τέτοια βιασύνη».

Υπογράμμισε επίσης ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης «έσπευσαν να αξιοποιήσουν πολιτικά ένα ζήτημα με βαθιά θρησκευτική και εθνική σημασία. Αυτό δεν είναι σοβαρή στάση».

Ταυτόχρονα υπήρξε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης λέγοντας: «Ο κ. Ανδρουλάκης στις 6:30 το απόγευμα είχε ήδη ανακοινώσει ότι είναι “βαθύτατα εκτεθειμένη” η ελληνική κυβέρνηση, πριν ακόμα διαβάσει την απόφαση». Και όπως σκωπτικά δήλωσε, «μου θυμίζει τους προπονητές της εξέδρας. Χωρίς να έχουν εικόνα ή πληροφόρηση, κρίνουν, δημιουργώντας σύγχυση και ανησυχία στον κόσμο. Η πολιτική δεν μπορεί να λειτουργεί έτσι».

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στις δηλώσεις των ιερωμένων λέγοντας πως «είναι απόλυτα λογικό να εκφράζουν την αγωνία τους», ωστόσο επεσήμανε ότι «η κυβέρνηση ασχολήθηκε σοβαρά με το θέμα εδώ και έναν χρόνο, ώστε να δοθεί θεσμική λύση και να κατοχυρωθούν τα δικαιώματα της Μονής».

Σε ερώτηση για τις φωνές που προήλθαν από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας κατά της αιγυπτιακής κυβέρνησης, ο κ. Μαρινάκης διευκρίνισε: «Δεν είδα βουλευτή της ΝΔ να βγάζει ανακοίνωση κατά της ελληνικής κυβέρνησης. Άλλο η αγωνία και άλλο οι επιθέσεις για μικροπολιτικούς λόγους».

Αναφερόμενος στη συνέχεια στην παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά, σχολίασε: «Ο κ. Σαμαράς έχει διατελέσει πρωθυπουργός. Εκφράζει την άποψή του, όπως έχει δικαίωμα. Η πραγματικότητα όμως, όπως προέκυψε από τα γεγονότα, τον διέψευσε».

Μιλώντας για την Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης Σινά επισήμανε ότι «η κυβέρνηση αυτή είναι που στάθηκε στο πλευρό των ανθρώπων της Μονής και εργάστηκε μεθοδικά για να βρεθεί θεσμική λύση, όχι για να κάνει εντυπώσεις. Καλούμε όλους να σταθούν με σοβαρότητα απέναντι σε ένα τόσο ιερό ζήτημα».

Για την πρόταση της ΝΔ για προανακριτική

Όσον αφορά το θέμα των Τεμπών που επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δήλωσε: «Εμείς στηρίζουμε την πρότασή μας γιατί βασίζεται στα πραγματικά δεδομένα», δήλωσε υπογραμμίζοντας πως η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας βασίζεται σε νομική αξιολόγηση και όχι σε “κομματικά γυαλιά”» όπως, σύμφωνα με τον ίδιο, κάνουν το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Το Σύνταγμα προβλέπει συγκεκριμένα βήματα – η υπόθεση πρέπει να πάει στο Δικαστικό Συμβούλιο και εκεί να κριθεί από φυσικούς δικαστές», τόνισε αναφορικά με τις ευθύνες του πρώην υπουργού Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή. Το δικαστικό συμβούλιο, όπως σημείωσε, μπορεί να κρίνει εάν η υπόθεση θα αρχειοθετηθεί, αν θα παραπεμφθεί σε Ειδικό Δικαστήριο ή αν απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση από τη Βουλή.

Ερωτηθείς για το υπάρχει η πιθανότητα ή φόβος να υπάρξουν διαρροές μετά την επιλογή της Νέας Δημοκρατίας να καταθέσει το δικό της κατηγορητήριο, απάντησε: «Δεν είναι θέμα φόβου. Καλέσαμε και τα άλλα κόμματα να στηρίξουν και τη δική μας πρόταση, ακριβώς για να μην υπάρχει περιθώριο συγκάλυψης. Αν προκύψει κάτι άλλο από το δικαστικό συμβούλιο, δεσμευόμαστε να το αποδεχτούμε».

Αίσθηση προκάλεσε και η αναφορά του στη στάση του ΠΑΣΟΚ: «Όταν λένε ότι με το κατηγορητήριο της Νέας Δημοκρατίας θα κουκουλωθεί η υπόθεση, ουσιαστικά υπονοούν ότι στο “κόλπο” είναι και οι πέντε ανώτατοι δικαστές που θα αποφασίσουν. Αυτό δεν είναι σοβαρή κριτική», σημείωσε..

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέμεινε ότι η διαδικασία πρέπει να μείνει στα χέρια της Δικαιοσύνης και όχι των κομμάτων: «Το φίλτρο των κομμάτων, ακόμα και αν εμείς έχουμε την πλειοψηφία, δεν δίνει στον πολίτη αίσθηση ίσης μεταχείρισης. Η αξιολόγηση πρέπει να γίνει από ανώτατους δικαστές, όχι από πολιτικά πρόσωπα».





Πηγή: skai.gr

