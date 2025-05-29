Εντελώς ψευδή χαρακτηρίζει τον ισχυρισμό για κατάσχεση της Μονής της Αγίας Αικατερίνης και των εκτάσεών της το υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου, απαντώντας σε ερώτημα του Πρακτορείου Ειδήσεων Μέσης Ανατολής (MENA) σχετικά με τη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε χθες, 28 Μαΐου, σχετικά με τις εκτάσεις γύρω από μονή.

Μια ανασκόπηση του πλήρους κειμένου της απόφασης, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του αιγυπτιακού υπουργείου Εξωτερικών, αποκαλύπτει τα ακόλουθα γεγονότα: «Πρώτον, δεν υπάρχει απολύτως καμία ζημιά στη Μονή της Αγίας Αικατερίνης, στους αρχαιολογικούς χώρους της, στην πνευματική της αξία, στη θρησκευτική της υπόσταση ή στα νεκροταφεία της».

Ο εκπρόσωπος τόνισε ότι αυτή η δικαστική απόφαση σηματοδοτεί την πρώτη φορά που νομιμοποιείται το καθεστώς της μονής και διατηρείται το ιερό της καθεστώς.

Πρόσθεσε ότι, δεύτερον, παρά την ύπαρξη ορισμένων επιπλέον χώρων για τους οποίους έχουν υπογραφεί συμβάσεις με τις τοπικές αρχές, παρ' όλο που θεωρούνται φυσικά καταφύγια, λόγω ανησυχίας για την πνευματική αξία και την υψηλή θρησκευτική υπόσταση της μονής, η δικαστική απόφαση όρισε ότι οι μοναχοί της μονής συνεχίζουν να επιτρέπεται να τη χρησιμοποιούν, καθώς και τους θρησκευτικούς και αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής.

Ο επίσημος εκπρόσωπος εξήγησε ότι, τρίτον, η δικαστική απόφαση ανέφερε την ύπαρξη ορισμένων απομακρυσμένων περιοχών φυσικών καταφυγίων μακριά από τη μονή και ακατοίκητων, και ότι δεν έχουν θεσπιστεί έγγραφα ιδιοκτησίας ή κατοχής. Επομένως, αυτές οι περιοχές θεωρούνται κρατική γη.

Ο επίσημος εκπρόσωπος τόνισε την ανάγκη για ακρίβεια και την αποφυγή έκδοσης ψευδών ή προκατειλημμένων κρίσεων πριν εξετάσει το πλήρες κείμενο της δικαστικής απόφασης. Τόνισε την ύψιστη σημασία του να μην βλάπτονται οι στενές, αδελφικές και ιστορικές σχέσεις που συνδέουν την Αίγυπτο με το φιλικό κράτος της Ελλάδας, οι οποίες χρονολογούνται αιώνες πίσω.

Προεδρία Αιγύπτου: Δέσμευση να διατηρηθεί το ιερό καθεστώς της Μονής

Τη δέσμευσή της να διατηρηθεί το ιερό καθεστώς της Μονής του Σινά επαναβεβαιώνει η Προεδρία της Αιγυπτιακής Δημοκρατίας με ανακοίνωσή της.

Όπως αναφέρει, η πρόσφατη δικαστική απόφαση εδραιώνει αυτό το καθεστώς και συνάδει με όσα δήλωσε ο πρόεδρος Αλ Σίσι κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αθήνα στις 7 Μαΐου.

Αναλυτικά αναφέρει: «Η Προεδρία της Δημοκρατίας επιθυμεί να επαναβεβαιώσει την πλήρη δέσμευσή της να διατηρηθεί το μοναδικό και ιερό θρησκευτικό καθεστώς της Μονής της Αγίας Αικατερίνης και να διασφαλίσει ότι το καθεστώς αυτό δεν θα παραβιαστεί.

Η Προεδρία επιβεβαιώνει ότι η πρόσφατη δικαστική απόφαση εδραιώνει αυτό το καθεστώς. Η δικαστική απόφαση συνάδει επίσης με όσα δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αθήνα στις 7 Μαΐου.

Η Προεδρία επιβεβαιώνει επίσης τη σημασία της διατήρησης των στενών και αδελφικών σχέσεων που συνδέουν τις δύο χώρες και τους δύο λαούς και της μη υπονόμευσής τους».



