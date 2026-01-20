Ένα ακόμη αποτέλεσμα που δεν βολεύει τον Ολυμπιακό, καθώς μετά τη νίκη της Μπριζ επί της Καϊράτ, η Μπόντο Γκλιμτ έκανε την έκπληξη και νίκησε εύκολα τη Μάντσεστερ Σίτι με 3-1.

Με αυτό το σκορ, έφτασε τους 6 βαθμούς και προσπέρασε την ελληνική ομάδα, αλλά την τελευταία αγωνιστική έχει πολύ δύσκολο έργο στην έδρα της Ατλέτικο Μαδρίτης και αυτό όπως και να έχει συμφέρει τον Ολυμπιακό, καθώς έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, η 24η θέση θα κριθεί πραγματικά στον πόντο ή στη διαφορά τερμάτων.

Η Μάντσεστερ Σίτι κινδυνεύει να μείνει εκτός οκτάδας, ενώ την τελευταία αγωνιστική υποδέχεται την Γαλατασαράι.

Πηγή: skai.gr

