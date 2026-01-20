Επέστρεψε στις νίκες, ξέσπασε και... συνεχίζει ο Παναθηναϊκός AKTOR! Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν διέλυσε με σκορ 93-74 την Μπασκόνια στο «Telekom Center Athens» για την 23η αγωνιστική της Euroleague, φτιάχνοντας την ψυχολογία της με ένα ροζ φύλλο, αλλά και με μία κυριαρχική εμφάνιση.

Από νωρίς οι «πράσινοι» έδειξαν διάθεση σε άμυνα και επίθεση και στόχευσαν στην πολύ αδύναμη ρακέτα των Βάσκων, με αποτέλεσμα να πάρουν διψήφια διαφορά από το πρώτο δεκάλεπτο (26-14) και να τη διατηρήσουν ουσιαστικά σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Παράλληλα, ο Αταμάν έδωσε χρόνο σε παίκτες που δεν είχαν μέχρι στιγμής ιδιαίτερες ευκαιρίες στην Ευρωλίγκα, όπως ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ και ο Βασίλης Τολιόπουλος, με τον δεύτερο να αποθεώνεται σε κάθε ευκαιρία, και αμφότερους να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη νίκη.

Εκτός έμειναν οι τραυματίες Κέντρικ Ναν, Ντίνος Μήτογλου και Ματίας Λεσόρ για το «τριφύλλι», ενώ δεν χρησιμοποιήθηκαν καθόλου οι Τι Τζέι Σορτς και Ομέρ Γιούρτσεβεν. Στην επόμενη αγωνιστική της «διαβολοβδομάδας» (24η), ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενηθεί στο Τελ Αβίβ από τη Μακάμπι (22/01, 21:05).

Το ματς

Το πρώτο καλάθι του αγώνα ήρθε μετά από συνεχόμενα επιθετικά ριμπάουντ της Μπασκόνια, που οδήγησαν στο χουκ του Κούρουκς (0-2). Για τον Παναθηναϊκό, ο Γκραντ βρήκε πρώτος στόχο με λέι απ, παίρνοντας και το φάουλ για το 3-2. Ο Όσμαν σκόραρε με ωραία κίνηση, όμως ο Κούρουκς του απάντησε με φλόουτερ για το 5-6. Ο Χολμς κάρφωσε εντυπωσιακά (7-6), με τον Ντιακιτέ να βάζει το πρώτο τρίποντο του αγώνα για το 7-9. Καμπαρό και Όσμαν πήγαν στο καλάθι (10-11), πριν ο Χολμς με ωραία ενέργεια δώσει ξανά προβάδισμα στους γηπεδούχους με σκορ 12-11. Ο Αμερικανός σέντερ συνέχισε να εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία που του δινόταν κοντά στο καλάθι (16-13), με τους Τολιόπουλο και Φαρίντ να στέλνουν τη διαφορά στο +8 (21-13). Ο Ερνανγκόμεθ ευστόχησε στο πρώτο τρίποντο του Παναθηναϊκού (24-13), ενώ ο Φαρίντ με ασίστ του Τολιόπουλου υπέγραψε το 26-14 του πρώτου δεκαλέπτου στη λήξη του χρόνου.

Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε με ένα καλάθι του Φόρεστ και δύο βολές του Σίμονς, που έγραψαν το 26-18. Ο Σλούκας απάντησε με τρίποντο (29-18), πριν βάλει δεύτερο συνεχόμενο στο τρανζίσιον για το 32-18. Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» συνέχισε με μακρινό δίποντο (34-18), με τον Κούρουκς να δίνει λύση μετά από ώρα στην Μπασκόνια για το 34-20. Ο Χολμς έδωσε ωραία ασίστ για το κάρφωμα του Σαμοντούροφ (36-20), με τους Βάσκους να ρίχνουν τη διαφορά μέσω βολών από Ομορούγι και Σίμονς για το 36-23. Ο Σαμοντούροφ έβαλε συνεχόμενους πόντους (40-23), ενώ ο Σλούκας με λέι απ υπέγραψε το 42-23. Χολμς και Όσμαν διατήρησαν ψηλά τη διαφορά με εύστοχες βολές (46-27), με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 48-31.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τους Γκραντ και Κούρουκς να ανταλλάζουν καλάθια (50-33), πριν ο Τολιόπουλος ευστοχήσει σε τρίποντο για το 53-35. Ο ίδιος πήρε βολές και στρογγυλοποίησε τη διαφορά στο +20 (55-35), πριν βάλει νέο τρίποντο για το 58-37. Ο Καμπαρό του απάντησε με δικό του μακρινό σουτ (58-40), όμως διεθνής γκαρντ παρέμεινε «καυτός» και βρήκε στόχο εκ νέου σε δύο συνεχόμενα τρίποντα για το 64-40. Ο Χουάντσο συνέχισε τον «χορό» μακρινών σουτ, με τον Σπανιόλο να απαντάει για το 67-46. Ο Καμπαρό προσπάθησε να φέρει πιο κοντά τους Βάσκους με τρίποντο (69-51), όμως ο Σλούκας πήγε εύκολα στο καλάθι και έγραψε το 71-51. Η τρίτη περίοδος έληξε με το ευρύ 73-54 υπέρ του Παναθηναϊκού.

Η διαδικαστική τέταρτη περίοδος ξεκίνησε με ξεσηκωτικό κάρφωμα του Φαρίντ, πριν ο Σλούκας ευστοχήσει σε σουτ δύο πόντων για το 77-58. Ο Κούρουκς μείωσε με δύσκολο καλάθι (78-60), όμως ο Σαμοντούροφ έδωσε άμεση απάντηση στο τρανζίσιον για το 80-60. Η Μπασκόνια προσπάθησε να πλησιάσει με Καμπαρό και Κούρουκς (80-65), με τον Φαρίντ να δίνει λύση από ωραία ασίστ του Σλούκα για το 82-65. Ο Γκραντ πήγε ωραία στο καλάθι και σκόραρε (84-65), με τον Σαμοντούροφ να γράφει ρεκόρ καριέρας με τρίποντο για το 87-65. Ο Τολιόπουλος βρήκε ξανά στόχο και κέρδισε την αποθέωση (90-67), με τον Σίμονς να απαντάει για το 90-72. Ο Καλαϊτζάκης συνέχισε το… πάρτι τριπόντων (93-72), με τον Παναθηναϊκό να φτάνει στην πολύτιμη και εμφατική νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 26-14, 48-31, 73-54, 93-74.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.