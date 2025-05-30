Σε διαμαρτυρία με τον δικό τους τρόπο προχωρούν οι μοναχοί της Μονής Σινά, ύστερα από τις εξελίξεις με την απόφαση του αιγυπτιακού δικαστηρίου να κλείσει το αρχαιότερο χριστιανικό μοναστήρι και να το μετατρέψει σε μουσείο.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες οι μοναχοί, πενθούντες και διαμαρτυρόμενοι, κλείστηκαν στο μοναστήρι επ΄αόριστον.

Σύμφωνα με την Britannica, o αριθμός των μοναχών στο Σινά περιορίζεται σε 36.

Αυτός ο αριθμός περιλαμβάνει όσους ζουν σε παραρτήματα (μετόχια) αλλού, τα οποία σήμερα βρίσκονται κυρίως στο Κάιρο και στο Σουέζ της Αιγύπτου.

Πηγή: skai.gr

