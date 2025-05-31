Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ υποστήριξε σήμερα ότι η Κίνα προετοιμάζεται, «ξεκάθαρα» και «κατά τρόπο αξιόπιστο» να «χρησιμοποιήσει δυνητικά στρατιωτική βία για να μεταβάλλει την ισορροπία δυνάμεων» στην περιφέρεια Ασίας-Ειρηνικού, όπου εννοεί να επιβάλλει την «κυριαρχία» της, κατ’ αυτόν.

«Η απειλή που αντιπροσωπεύει η Κίνα είναι αληθινή και μπορεί να είναι άμεση», είπε ο υπουργός, κατά τη διάρκεια του Διαλόγου Σάγκρι-Λα στη Σιγκαπούρη, του κυριότερου φόρουμ για την ασφάλεια και την άμυνα στην Ασία, επιμένοντας πως το Πεκίνο «θέλει να κυριαρχήσει και να ελέγξει» την περιοχή αυτή.

Ο Χέγκσεθ εκτίμησε ότι οι κινεζικές ένοπλες δυνάμεις επιδίδονται σε «πρόβες» ενόψει εισβολής στην Ταϊβάν, καθώς το Πεκίνο έχει πολλαπλασιάσει τα στρατιωτικά γυμνάσια γύρω από τη νήσο, την οποία θεωρεί κινεζική επαρχία, τους τελευταίους μήνες.

«Το γεγονός ότι ο Σι (σ.σ. Τζινπίνγκ, ο πρόεδρος της Κίνας) έχει διατάξει τον στρατό του να έχει τη δυνατότητα να εισβάλλει στην Ταϊβάν ως το 2027 είναι δημόσια γνωστό. Ο PLA (σ.σ. Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός, οι κινεζικές ένοπλες δυνάμεις) αυξάνει τις δυνατότητές του προς τον σκοπό αυτό κι εκπαιδεύεται καθημερινά, κάνει πρόβες» προτού περάσει στη δράση, επέμεινε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ.

Εξάλλου, ο Χέγκσεθ κάλεσε τους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιφέρεια της Ασίας να «αυξήσουν γρήγορα» τις στρατιωτικές δαπάνες τους.

«Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στον Ινδο-Ειρηνικό μπορούν και πρέπει να αυξήσουν γρήγορα τα ίδια μέσα τους για την άμυνα», τόνισε, υπογραμμίζοντας «η αποτροπή δεν είναι φθηνή».

Τέλος, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας διατράνωσε πως οι ΗΠΑ πήγαν για να «μείνουν» στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, το «θέατρο προτεραιότητας» για την Ουάσιγκτον σε παγκόσμια κλίμακα.

«Η Αμερική είναι υπερήφανη που επιστρέφει στον Ινδο-Ειρηνικό κι είμαστε εδώ για να μείνουμε», διαβεβαίωσε, επιμένοντας στο ότι αυτή η περιοχή είναι το «θέατρο» επιχειρήσεων στο οποίο δίνει την «προτεραιότητα» η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

