Αρμενία: Δύο ομοφυλόφιλα αγόρια αυτοκτόνησαν μαζί γιατί δεν τους αποδέχτηκε η κοινωνία τους 

Τραγικό τέλος έβαλαν στη ζωή τους δύο αγόρια στην Αρμενία, πηδώντας από γέφυρα στο Γερεβαν, γιατί οι οικογένειες τους και η κοινωνία τους δεν αποδέχθηκαν την ομοφυλοφιλικλή σχέση τους, οδηγώντας το ζευγάρι στην αυτοκτονία.

Οι νεαροί Τιγκράν και Αρσέν – πριν πηδήξουν από τη γέφυρα – ανήρτησαν στα social media μία φωτογραφία με το τελευταίο τους φιλί και τη λεζάντα: «Ευτυχισμένο τέλος. Οι αποφάσεις για την κοινοποίηση των φωτογραφιών και τα επόμενα βήματά μας πάρθηκαν και από τους δυο μας».

Τα δύο αγόρια ανέβασαν επίσης μία ακόμα φωτογραφία στην οποία δείχνουν τις βέρες τους - σύμβολο της αγάπης τους.

Young gay couple 'jump to their deaths from a bridge after kissing in final photograph' in Armenia, local LGBT group claims https://t.co/kIv8t5PVZl