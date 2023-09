Κόσοβο: 30 ένοπλοι μασκοφόροι έχουν ταμπουρωθεί σε μοναστήρι - Ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς - Ομηροι 50 πιστοί

Περίπου 30 ένοπλοι άνδρες έχουν ταμπουρωθεί σε ένα μοναστήρι και είναι περικυκλωμένοι από την αστυνομία στο βόρειο Κόσοβο, σε μια περιοχή όπου νωρίς σήμερα το πρωί σκοτώθηκε ένας αστυνομικός και τραυματίστηκε ένας ακόμη, κατά την ανταλλαγή πυρών έξω από το χωριό Μπάινσκο που κατοικείται κυρίως από Σέρβους.

Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις ενώ οι περίπου 30 μασκοφόροι ένοπλοι συνεχίζουν να πυροβολούν κατά των αστυνομικών.

These are some of the uniformed, heavily armed, organized Vucic regime-supported terrorists who killed one Kosovo police officer, injured another, and are currently launching further attacks on Kosovo police while hiding in a monastery. pic.twitter.com/FZy7LY9ixX