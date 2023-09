Ρωσία: Ουκρανικό drone έπληξε ένα κτίριο στην πόλη Κουρσκ Κόσμος 12:56, 24.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

11

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Τους τελευταίους μήνες το Κίεβο εξαπολύει σχεδόν καθημερινά επιθέσεις εναντίον ρωσικών πόλεων, στο πλαίσιο της ουκρανικής αντεπίθεσης